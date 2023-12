Wien (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank hob den Leitzins um weitere fünf Prozentpunkte auf 40% an, doppelt so stark wie es vom Marktkonsens erwartet worden war, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Die Inflationsdaten hätten im Oktober bei einem Wert von 61,4% p. a. verharrt, weit über den früheren Prognosen. Die Notenbank habe eine Fortsetzung der geldpolitischen Straffung angedeutet, bis eine Verbesserung der Inflation zu beobachten sei, wobei der Disinflationsprozess voraussichtlich (erst) in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen werde. Die Notenbank erwarte noch bis in den Mai hinein einen weiteren Inflationsanstieg auf 70 bis 75%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...