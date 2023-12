Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anbei eine aktuelle Marktanalyse von XTB: Endgültige Inflationsdaten der Eurozone für November:- VPI im Jahresvergleich endgültig: Tatsächlich 2,4% (Prognose 2,4%, zuvor 2,4%)- VPI Kern im Jahresvergleich endgültig: Tatsächlich 3,6% (Prognose 3,6%, zuvor 3,6%)Im November 2023 habe die Eurozone einen deutlichen Rückgang der jährlichen Inflationsrate auf 2,4% gegenüber 2,9% im Oktober verzeichnet, was in starkem Kontrast zur Vorjahresrate von 10,1% stehe. Auch in der Europäischen Union sei die jährliche Inflationsrate von 3,6% im Oktober auf 3,1% zurückgegangen, gegenüber 11,1% im Vorjahr. Laut Eurostat hätten Belgien, Dänemark und Italien die niedrigsten jährlichen Raten verzeichnet, während die Tschechische Republik, Ungarn, die Slowakei und Rumänien die höchsten verzeichnet hätten. In einundzwanzig Mitgliedstaaten seien die Inflationsraten zurückgegangen, in drei seien sie stabil geblieben und in drei angestiegen. Den größten Beitrag zur jährlichen Inflationsrate des Euroraums hätten die Bereiche Dienstleistungen, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak, Industrieerzeugnisse ohne Energie und Energie geleistet. (19.12.2023/alc/a/a) ...

