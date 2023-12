Noch vor wenigen Wochen notierte das Wertpapier der Bank of America unter dem Niveau von vor Corona und zeigte kaum Tendenzen zu einer Stabilisierung. Dieses Bild hat sich in den letzten Tagen wieder gedreht, auch konnte ein seit Ende letzten Jahres bestehender Abwärtstrend erfolgreich und unter hohen Umsätzen beendet werden. Trotz der Aussicht auf fallenden Zinsen in den USA in 2024 zeigt sich der Bankensektor sehr robust und konnte zuletzt wieder ...

