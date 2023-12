Auffrischendes Deal-Geschäft mit Private-Equity-Bezug meldet der Datendienst PitchBook für Q3 in der DACH-Region. Ein Gesamtvolumen von ungefähr 100 Mrd. Euro erreichten die PE-Deals in der Region im Hoch- bis Spätsommer, gerade einmal 13,7% weniger als im Vorjahr, als die Welt für die Finanzinvestoren noch weitestgehend in Ordnung war. Im gesamten Jahresverlauf, erst recht mit Blick auf ganz Europa, blieb das Transaktionsgeschehen trotzdem auf niedrigem Niveau. Denn an den widrigen Rahmenbedingungen hat sich nichts geändert.>Das drückt auch auf das Geschäft der finanzierenden Banken und Kreditfonds. In Europa stand im Q3 lt. PitchBook der Privat Debt-Ableger der französischen CIC, der sich v.a. auf KMU-Finanzierungen konzentriert, mit 14 Transaktionen an der Spitze, wie schon in den ersten ...

