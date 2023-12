Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5108/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #550 spricht Joe Brunner vom schockierenden Case ams Osram und erwähnt auch Lenzing, hier zumindest mit einem Silberstreif am Horizont. News gibt es zu UBM, Palfinger, Andritz, Asta, Evotec, Kapsch, Aktienkäufe bei Zumtobel, Addiko, Kontron, Research zu EuroTeleSites. Weiter gehts im Podcast. Noch expliziter hier: SmallCap-Investor Talk 1472 über DAX, Gold, ams-Osram, Leonteq, Lenzing, EK-Forum: https://www.youtube.com/watch?v=dtDwO3Y2z6Q - "40x DAX und bis zu 40x ...

