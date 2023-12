Fed-Chef Powell hat mit seinen Aussagen für Party-Stimmung gegenüber Aktien gesorgt - das zeigt sich nun in einer Umfrage der Bank of America unter Großinvestoren. Einzelne Fed-Mitglieder hatten in den letzten Tagen versucht, die Erwartung baldiger Zinssenkungen zu dämpfen - vergeblich. Aktien-Euphorie durch Erwartung, dass Fed die Zinsen senkt Laut einer Umfrage der Bank of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...