Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach Kommentaren der Bank of England (BoE) in der vergangenen Woche gilt die Aufmerksamkeit jetzt den neuesten Inflationszahlen, die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehen, so die Analysten von Postbank Research.In den letzten Monaten habe es deutliche Fortschritte bei der Inflation gegeben, die Ende September noch hartnäckig bei beachtlichen 6,7% verharrt habe. Für November rechne der Markt mit einem weiteren Rückgang auf 4,4% nach 4,6% im Oktober und damit einer langsamen Annäherung an das 2%-Ziel der BoE. Im Warenkorb für den Konsumentenpreisindex bleibe die Dienstleistungskomponente angesichts der Lohnerhöhungen im Lauf des Jahres und Erwartungen von weiterhin hohen 6,7% im Jahresvergleich ein Hinderungsgrund für einen deutlich schnelleren Rückgang des Preisdrucks. Auf der anderen Seite dürften die Güterpreise weiter zurückgehen, hauptsächlich bei Lebensmitteln, mit einem erwarteten Rückgang von 4,3 auf 4% im Jahresvergleich. ...

