Die Nel ASA-Aktie befand sich in den letzten Tagen auf einem guten Weg. Nachdem das Papier zunächst aufgrund eines verlorenen Auftrags mehr oder minder ins Bodenlose segelte, arbeiteten die Bullen schnell an einer recht beeindruckenden Erholung. Jene brachte die Kurse ausgehend vom Mehrjahrestief bei 0,53 Euro bis auf knapp 0,70 Euro am Montagmorgen. Doch nun erlebten die Bullen den nächsten Rückschlag.Anzeige:Wie der Indexanbieter Stoxx jüngst mitteilen ließ, wird sich Nel ASA (NO0010081235) aus dem Stoxx Europe 600 verabschieden müssen. Neu hinzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...