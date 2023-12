In der vergangenen Woche erlebte der Kryptowährungsmarkt erhebliche Schwankungen, wobei der Bitcoin kurzzeitig unter 41.000 Dollar fiel. Nun festigte er sich wieder auf über 34.000 Dollar. Rückenwind liefert der US-Vermögensverwalter BlackRock, der neue Schritte in Richtung der Einführung eines Bitcoin-ETFs unternimmt. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat am Montagabend weitere ...

