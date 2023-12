Zur CES 2024 zeigt dSPACE, wie elektrische und selbstfahrende Autos mit innovativen Entwicklungs-, Simulations- und Validierungslösungen schneller auf die Straße kommen. Als exklusiver On-Vehicle-Computer-Technology Sponsor der Indy Autonomous Challenge (IAC) wird dSPACE bei der Autonomous Challenge CES 2024 beim Nachtrennen auf dem Las Vegas Motor Speedway demonstrieren, wie dSPACE-Lösungen in anspruchsvollen Rennumgebungen funktionieren. Am dSPACE Stand Nr. 4300 in der West Hall werden acht Lösungen präsentiert, hier einige Highlights:

Bei der Autonomous Challenge CES 2024, die am 11. Januar auf dem Las Vegas Motor Speedway ausgetragen wird, treten neun Universitätsteams mit vollautonomen Rennwagen gegeneinander an. Bildnachweis: Indy Autonomous Challenge

E-Mobilität: Testen von Batteriemanagementsystemen, Leistungselektronik und Technologien für intelligentes Aufladen

Batteriemanagementsysteme (BMS) sind für den reibungslosen Betrieb von Lithium-Ionen-Batterien unverzichtbar und sorgen für eine effiziente Ausnutzung der verfügbaren Kapazität, eine optimale Temperaturregelung, vermeiden Überladungen oder Tiefentladungen und sorgen so für einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer der Energiespeicher. dSPACE zeigt ein modulares Systemkonzept für den Test von Batteriemanagementsystemen (BMS), das den Test moderner Batteriemanagementsysteme ermöglicht. Das Anwendungsspektrum in den Bereichen Entwicklung und Validierung reicht von Batteriesystemen für elektrisch angetriebene Autos und Flugzeuge bis hin zu Energiespeichersysteme für moderne Stromnetze.

Power-HIL-Systeme von dSPACE sind dort erste Wahl, wo Wechselrichter inklusive Steuerung und Leistungselektronik bei voller Leistung getestet werden müssen. Sie wurden speziell für die Hardware-in-the-Loop (HIL)-Simulation auf Leistungsebene entwickelt und kombinieren die Flexibilität etablierter HIL-Systeme mit voller Leistung, so dass außergewöhnlich präzise Tests der Leistungselektronik möglich werden. Dabei gehen die Tests über den Dauerlauf deutlich hinaus und bilden auch den Test des Regelverhaltens bei unterschiedlichen E-Motor-Parametern ab.

Die Smart Charging Solution ist eine Komplettlösung für die Entwicklung und Prüfung von intelligenten Ladetechnologien. Die Lösung berücksichtigt internationale Standards, gewährleistet Interoperabilitäts-Analysen und -Tests und unterstützt Entwickler von Onboard-Ladegeräten, Ladesäulen und zukünftig auch induktiven Ladesystemen, Roboterladen und Megawatt-Laden für den Truck- und Luftfahrtbereich mit einer umfassenden Palette an Testmöglichkeiten und dynamischen Modellen.

Autonomes Fahren: hochpräzise Tests in der virtuellen Welt

Bei der Entwicklung von Funktionen für das hochautomatisierte und autonome Fahren steigen die Anforderungen an Funktionsqualität und Sicherheit enorm. Virtuelle Tests werden in immer frühere Entwicklungsphasen verlagert und von weltweit verteilten Entwicklungsteams durchgeführt. Für diese Anforderungen hat dSPACE Lösungen wie SIMPHERA, die webbasierte, hoch skalierbare Cloud-Lösung für Simulation und die virtuelle Validierung, und die Sensorsimulation AURELION entwickelt. Zur CES demonstriert dSPACE, wie aus Messdaten generierte logischen Szenarien anschließend für das Szenario-basiertes Testen in SIMPHERA genutzt werden können. Auf diese Weise können real aufgezeichnete Szenarien später für die virtuelle Validierung genutzt werden. Darüber hinaus wird gezeigt, AURELION in der Simulation einen sehr hohen Grad an Realismus erreicht durch den Vergleich der synthetischen Sensorsimulation mit den real aufgezeichneten Messdaten des gleichen Szenarios.

In einem gemeinsamen Demonstrator mit AWS stellt dSPACE eine intelligente Flotten- und Datenmanagement-Umgebung vor, die gezielte Datenerfassungskampagnen für die Entwicklung und Validierung von ADAS/AD-Algorithmen ermöglicht. Die Lösung zielt darauf ab, die Durchlaufzeit für die Datenerfassung von der Definition der Anforderungen bis zur Verfügbarkeit der aufgezeichneten Fahrzeug- und Sensordaten im Rechenzentrum drastisch zu verkürzen und so die Effizienz des datengetriebenen Entwicklungsprozesses zu steigern.

Die Simulation von Software-Stacks auf High-Performance-Computern (HPC) in den neuesten E/E-Architekturen für Software-Defined-Vehicles (SDVs) stellt eine besondere Herausforderung im Rahmen von Software-Integrationstests dar. Um solche Systeme effizient absichern zu können, sind Cloud-basierte Software-in-the-Loop Umgebungen notwendig, die die Simulation der Software-Anteile auf HPC basierend auf realen ARM-Prozessoren zusammen mit denen der restlichen E/E Architektur ermöglicht. Zu diesem Zweck bietet dSPACE gemeinsam mit AWS eine durchgängige Lösung basierend auf dSPACE VEOS und AWS Graviton an.

IAC: dSPACE-Technologie beim Nachtrennen und am Messestand

Bei der Autonomous Challenge CES 2024, die am 11. Januar auf dem Las Vegas Motor Speedway ausgetragen wird, treten neun Universitätsteams mit vollautonomen Rennwagen gegeneinander an. CES-Besucher sind eingeladen, das Rennen auf dem Las Vegas Motor Speedway zu erleben. Darüber hinaus präsentiert dSPACE seine Technologien für die IAC auf der Ausstellungsfläche am Stand 5901 des Las Vegas Convention Center West. Eine bewährte dSPACE Komponente in den Fahrzeugen ist die AUTERA Autobox, die als zentraler Bordcomputer alle Sensordaten verwaltet und die komplexen Trajektorienberechnungen durchführt. Der Zeitplan der IAC für 2024 und weitere Innovationen werden am Montag, 8. Januar, bei der IAC-Pressekonferenz vorgestellt.

