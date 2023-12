Der Euro hat am Dienstag etwas zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0933 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0918 Dollar festgesetzt.Der Japanische Yen hat gegenüber dem Euro und dem US-Dollar einen spürbaren Wertverlust verzeichnet, wobei das Paar USD/JPY die Marke von 144,00 überstieg. Dies ist eine Reaktion auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...