Zug (www.fondscheck.de) - Die FiCAS AG freut sich, die Aufnahme von Harlan Carere in ihr Team bekannt zu geben, so die FiCAS AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er ist ein sehr erfahrener Investmentexperte mit einer Karriere, die drei Jahrzehnte umfasst, sowie mehrere Regionen und Anlageklassen. Er ist ein Veteran von Goldman Sachs und Fidelity Investments. Bei Fidelity hatte Harlan eine Reihe von Portfoliomanagement-Positionen mit Schwerpunkt auf Technologie- und Wachstumsaktien inne. Darüber hinaus hat er als Hedgefondsmanager marktneutrale Aktien verwaltet und ist ein erfahrener Investor in digitale Vermögenswerte. Er ist Gründer und CEO der Coded Capital Management AG, einer Anlageberatung für digitale Vermögenswerte. Er hat einen MBA-Abschluss der Harvard Business School, wo er Baker-Stipendiat und Träger des Loeb Finance Prize war. ...

