Wien (www.fondscheck.de) - Malick Badjie ist neuer globaler Vertriebs- und Marketingchef (Global Head of Sales & Marketing) von Robeco und zieht in das Executive Committee des niederländischen Asset Managers ein, wie dieser mitteilt, so die Experten von "FONDS professionell".Badjie folge auf Alexander Preininger, der aus persönlichen Gründen bereits einige Zeit beurlaubt gewesen sei und nun die Gesellschaft verlasse. ...

