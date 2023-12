Brandnertal (ots) -Immer freitags von 12. Jänner bis 29. März 2024 im BrandnertalDas Brandnertal wird diesen Winter zum Schauplatz einer besonderen Veranstaltung: lift up your heart im Skigebiet Brandnertal. Das erste Liftdate der Region lädt ein, Pisten zu erobern, neue Leute kennenzulernen, Freundschaften zu schließen oder vielleicht sogar die Liebe des Lebens zu finden.Die Talstation des nostalgischen Zweier-Sessellifts "Niggenkopf" wird jeweils freitags von 12:00 bis 15:00 Uhr zu jeder vollen Stunde zum Treffpunkt. Dort können Skibegeisterte ihr Erkennungszeichen für dieses Event abholen und ganz unkompliziert die passende Begleitung kennenlernen.Während der Fahrt mit dem Lift in luftiger Höhe bleibt ausreichend Zeit für interessante Gespräche und das Knüpfen neuer Bekanntschaften. Der Lift verwandelt sich dabei in eine schwebende Plattform für spannende Unterhaltungen.Nachdem sich die Teilnehmenden kennengelernt und die eine oder andere gemeinsame Abfahrt genossen haben, wartet bei der Soundterrasse Niggenkopf eine Kennenlern-Lounge. Dort können sie gemütlich beisammensitzen, Gespräche vertiefen, sich bei einem heißen Getränk aufwärmen und den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen.Diese Veranstaltung wird von Brandnertal Tourismus und den Bergbahnen Brandnertal organisiert.Details:- jeweils freitags von 12. Jänner bis 29. März 2024- von 12:00 bis 15:00 Uhr, zu jeder vollen Stunde (12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr)- Talstation des Zweier-Sessellifts "Niggenkopf"- Ausgabe des Erkennungszeichens bei der Talstation der Niggenkopfbahn- Kennenlern-Lounge bei der Soundterrasse NiggenkopfWeitere Infos:www.brandnertal.at/liftupyourheartPressekontakt:Alpenregion Bludenz Tourismus GmbHAnna EngstlerT +43 55 52 302 27-720, anna.engstler@alpenregion.atBergbahnen BrandnertalElisabeth BolterT +43 55 59 224-117, e.bolter@brandnertal.atOriginal-Content von: Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63147/5676093