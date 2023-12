Nach der Kapazitätserweiterung können zuverlässige, nachhaltige und flexible Produktionslösungen in jedem Produktionsmaßstab angeboten werden.

Biosynth, ein Anbieter kritischer Materialien für die Life-Science-Industrie, meldet heute die Übernahme von VIO Chemicals. Das in Zürich ansässige Unternehmen verfügt über führendes Know-how im Bereich der chemischen Forschung und Entwicklung und ein globales Netz von Kooperationspartnern für die industrielle Produktion.

Mit der Übernahme erweitert Biosynth seine Möglichkeiten, die Lieferketten seiner Kunden zu sichern: Das Unternehmen bietet mehr Flexibilität für die Herstellung komplexer Chemikalien im großen Maßstab an. Dazu zählt auch sein Know-how unter anderem in den Sparten Kohlenhydrate, Nukleoside, Zwischenprodukte und Spezialhilfsstoffe.

Urs Spitz, CEO und President von Biosynth, war sehr erfreut, den langjährigen Kooperationspartner von Biosynth willkommen zu heißen. "VIO Chemicals arbeitet schon seit langem mit Biosynth zusammen und ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu unserem Hauptgeschäftsbereich komplexer Chemikalien. Unsere Kunden möchten auch weiterhin mit uns kooperieren, wenn sich ihre Anforderungen verändern. Daher ist es wichtig, dass wir Flexibilität und Kapazitäten für größere Produktionsmengen bis hin zu mehreren Tonnen anbieten können."

"Schon immer haben wir die Leidenschaft von Biosynth für die Chemie geteilt", so Dimitris Kalias, CEO und Gründer von VIO Chemicals. "Eine wichtige Triebfeder unserer beiden Unternehmen sind die wissenschaftliche Forschung und die Bedürfnisse unserer Kunden. Ich freue mich sehr, dass VIO einen Teil der gemeinsamen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen übernehmen wird, die unsere gemeinsamen Kunden in unterschiedlichstem Maßstab unterstützen."

Über Biosynth

Biosynth is a supplier of critical materials, securing life science supply chains with global research, manufacturing, and distribution facilities. Supplying the pharmaceutical and diagnostic sectors; where Chemistry meets Biology, Products meet Services and Innovation meets Quality, Biosynth is at the Edge of Innovation. With an unrivaled research product portfolio of over a million products and end-to-end manufacturing services, Biosynth's expertise and capability runs across Complex Chemicals, Peptides, and Key Biologics, all from one trusted partner. Headquartered in Staad, Switzerland, Biosynth is owned amongst others by KKR, Ampersand Capital Partners and management. Find out more about Biosynth at www.biosynth.com.

Über VIO Chemicals

VIO Chemicals ist auf die kundenspezifische Entwicklung und Produktion von Spezialchemikalien, Zwischenprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen spezialisiert. Die Geschichte von VIO Chemicals begann im Jahr 2001 als Start-up-Unternehmen im gehobenen Geschäftsumfeld von Zürich in der Schweiz mit der Leidenschaft für die Chemie. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem global operierenden Anbieter mit einem Portfolio von 2.500 Produkten entwickelt, die an weltweit führende Unternehmen auf dem amerikanischen Doppelkontinent sowie in über 20 europäischen Ländern und in Asien geliefert werden. Heute ist VIO Chemicals der exklusive, vertrauenswürdige Kooperationspartner für Kunden und Zulieferer aus aller Welt aus der chemischen und der pharmazeutischen Industrie. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.viochemicals.com

