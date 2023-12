EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Personalie

WashTec AG: Wechsel im Aufsichtsrat - Dr. Günter Blaschke beendet nach annährend 10 Jahren sein Mandat, Ulrich Bellgardt übernimmt Vorsitz



19.12.2023 / 15:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wechsel im Aufsichtsrat - Dr. Günter Blaschke beendet nach annährend 10 Jahren sein Mandat, Ulrich Bellgardt übernimmt Vorsitz



Augsburg, den 19. Dezember 2023



Der Aufsichtsratsvorsitzende der WashTec AG, Dr. Günter Blaschke, hat am 8. November 2023 dem Vorstand der Gesellschaft mitgeteilt, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2023 niederzulegen. Die Entscheidung erfolgte aus privaten Gründen und im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand.



Am heutigen Tage hat der Aufsichtsrat einstimmig Herrn Ulrich Bellgardt, selbst seit 2014 Gremiumsmitglied und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der WashTec AG gewählt.



Herr Bellgardt ist Diplom-Ingenieur und war über 12 Jahre Geschäftsführer von Gesellschaften in Deutschland, der Schweiz und den USA. Danach führte er genauso lang eine Managementberatung mit Schwerpunkt Strategie- und Performance-Management. Herr Bellgardt ist zudem Vorsitzender des Aufsichtsrats der KROMI Logistik AG, Hamburg, Deutschland.



"Es ist der Zeitpunkt gekommen, das Amt in neue Hände zu geben", erläutert Günter Blaschke seinen Entschluss. "WashTec ist nach einem grundlegenden Umbau der letzten Jahre mit der klaren Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum, Profitabilität und Digitalisierung strategisch sehr gut aufgestellt. In den vergangenen Krisenjahren hat das Unternehmen mit seiner internationalen Ausrichtung die Robustheit seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt."



Günter Blaschke hat maßgeblich das heutige Bild von WashTec mitgeprägt. Seit seiner Wahl im Juni 2014 zum Mitglied des Aufsichtsrats und Aufsichtsratsvorsitzenden ging eine Umsatzsteigerung von Mio. € 303 im Jahr 2014 bis hin zu Mio. € 482 im Jahr 2022 einher. Auch die stetige Steigerung der Ergebnisse von Mio. € 18 im Jahr 2014 auf Mio.€ 38 im Jahr 2022 und durchgängigen hohen EBIT-Renditen unterstreichen die erfolgreiche Ausrichtung von WashTec als Marktführer im Bereich der automatisierten Fahrzeugwäsche.



"Ich werde das Amt mit aller mir gegebenen Erfahrung und Gestaltungskraft führen und den Wert des Unternehmens nachhaltig weiterentwickeln. Ich freue mich auf diese Herausforderung", versichert Ulrich Bellgardt.



"Dr. Günter Blaschke stand dem Vorstandsteam stets konstruktiv und vertrauensvoll zur Seite. Dafür bedanke ich mich im Namen des Vorstandes. Es freut mich sehr, dass er uns als treuer Aktionär auch in Zukunft eng verbunden bleibt. Mit der Wahl von Herrn Bellgardt zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden können wir mit einer geordneten Übergabe in das neue Geschäftsjahr 2024 starten. Wir wünschen Herrn Bellgardt viel Erfolg in seiner neuen Funktion und freuen uns auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit", sagt Dr. Ralf Koeppe Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.





Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135



19.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com