19.12.2023

Datum: 19.12.2023

Delticom AG/ReifenDirekt.de: Geheimnis gelüftet - Ein praktischer Leitfaden zum Thema Reifenkennzeichnungen

ReifenDirekt.de erklärt die Bedeutung der Kennzeichnungen auf Autoreifen.

Delticom AG/ReifenDirekt.de, Hannover - 19.12.2023. Der Reifenkauf ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Autofahrer erwarten vom "Schuhwerk" ihres Autos garantierte Sicherheit, Fahrkomfort und eine Reduzierung des Spritverbrauchs. Aber wie sollen sie wissen, welche Reifen ihren Anforderungen am besten genügen? Hier kommen die Reifenkennzeichnungen ins Spiel. Sie wurden speziell dazu geschaffen, Autofahrern eine gut informierte Wahl der richtigen Reifen zu ermöglichen. Die richtige Aufschlüsselung der Kennzeichnungen kann jedoch gelegentlich verwirrend sein. Aus diesem Grund hat ReifenDirekt.de einen praktischen Leitfaden zum Thema Reifenkennzeichnungen vorbereitet.

Reifengröße

Die Reifengröße ergibt sich aus einer Zahlen- und Buchstabenfolge, die an der Seitenwand des Reifens zu finden ist. Die gebräuchlichste Reifengröße in Deutschland ist 205/55 R16, allerdings sollten Autofahrer die Reifengröße immer mit den entsprechenden Angaben im Fahrzeughandbuch abgleichen. Die ersten drei Ziffern bezeichnen die Reifenbreite in Millimetern. Ein Reifen mit der Kennzeichnung 225 misst 225 mm über die Lauffläche von Seitenwand zu Seitenwand. Die vierte und fünfte Stelle der Reifenkennzahl steht für das Seitenverhältnis oder die Profilhöhe der Reifenseitenwand. Ein Seitenverhältnis von 55 bedeutet zum Beispiel, dass die Profilhöhe des Reifens 55 % seiner Breite beträgt. Der Buchstabe R steht für Radial- oder Gürtelreifen, wobei die nächsten zwei Stellen den Reifendurchmesser bestimmen. Aus diesem Grund passt ein Reifen mit der Kennzeichnung 16 auf eine 16-Zoll-Felge.

Geschwindigkeitsindex

Der Geschwindigkeitsindex eines Reifens wird grundsätzlich durch einen Buchstaben am Ende der Reifengrößenkennzahl repräsentiert. Er gibt die maximal erlaubte Geschwindigkeit des Reifens an. Es ist sehr wichtig, dass keine Reifen mit einem zu niedrigen Geschwindigkeitsindex aufgezogen werden. Das ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch die Kfz-Versicherung außer Kraft setzen. Ausnahme sind hier Winterreifen, hier kann man auch einen geringeren Geschwindigkeitsindex montieren als zugelassen, muss dann aber einen Geschwindigkeitsaufkleber sichtbar im Auto (z. B. am Tacho) anbringen auf dem die maximal zugelassene Geschwindigkeit steht. Die nachfolgende Tabelle soll Autofahrern als Referenz dienen:

Geschwindig-keitsindex mph - km/h Geschwindig-keitsindex mph - km/h Geschwindig-keitsindex mph - km/h Geschwindig-

keitsindex mph - km/h N 87-

140 R 106-170 U 124 - 200 Z 150+ - 240+ P 93-

150 S 112 - 180 H 130 - 210 W 168 - 270 Q 99-

160 T 118 - 190 V 149 - 240 Y 186 - 300



Tragfähigkeitsindex

Der Tragfähigkeitsindex des Reifens bezeichnet die Belastungsfähigkeit des Reifens. Sie besteht aus einer zwei- oder dreistelligen Zahl und steht unmittelbar vor dem Geschwindigkeitsindex auf der Reifenseitenwand. Autofahrer sollten sichergehen, dass sie keine Reifen mit einem niedrigeren als dem im Fahrzeughandbuch für das jeweilige Auto angegebenen Tragfähigkeitsindex aufziehen. Zur korrekten Auslegung des Tragfähigkeitsindex wird eine spezielle, nach EU-Richtlinie (ECE-R 30) genormte Tabelle benötigt, die die jeweiligen Nummern den korrespondierenden Tragfähigkeiten in Kilogramm zuweisen.

Reifenalter

Das Herstellungsdatum des Reifens steht auf der Seitenwand und wird als sogenannte DOT-Nummer dargestellt. DOT steht für das "Department of Transportation" der Vereinigten Staaten. Die DOT-Nummer besteht aus vier Stellen. Die ersten zwei Stellen bezeichnen die Kalenderwoche, in der der Reifen hergestellt wurde, gefolgt vom Jahr der Produktion. Die Zahl 3215 bezeichnet also einen Reifen aus der 32. Woche des Jahres 2015.

EU-Reifenlabel

Seit dem Jahr 2012 werden alle Reifen in Bezug auf Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Rollgeräusch gekennzeichnet. Die Klassifizierung der Kraftstoffeffizienz oder des Rollwiderstands erfolgt in den Stufen A bis G, mit A als Reifen der höchsten Leistungsklasse. Die Nasshaftungs-Klassifizierung bietet Autofahrern Informationen zu dem wichtigen Sicherheitsaspekt der Griffigkeit auf nassen Straßen. Zu guter Letzt wird das Rollgeräusch eines Reifens in Dezibel und in Begleitung von ein, zwei oder drei Schallwellensymbolen ausgedrückt. Eine einzelne schwarze Schallwelle zeigt die beste Rollgeräusch-Klassifizierung an. Seit dem 01.05.2021 werden Kraftstoffeffizienz und Nasshaftung in Buchstaben von A bis E klassifiziert.

Weitere Informationen über Reifenkennzeichnungen finden Autofahrer unter www.ReifenDirekt.de/FAQs/Reifen_ABC.html . Außerdem bietet ReifenDirekt.de eine große Auswahl an Qualitätsreifen, die auf die Anforderungen der Fahrer in Bezug auf Größe, Sicherheit und Fahrkomfort zugeschnitten sind. Die Reifenkennzeichnungen werden neben der Produktbeschreibung ausführlich erklärt, so dass Kunden auf gut informierte Weise die für ihr Auto passendsten Reifen auswählen können. Des Weiteren bietet ReifenDirekt.de seinen Kunden eine zusätzliche und komfortable Hilfestellung über die DEX-Klassifizierung*. DEX ist der einzigartige Effizienzklassenindex von Delticom in Weiterentwicklung des EU-Reifenlabels, der auf Basis einer Umfrage unter 40.000 Kunden aus 15 Ländern erstellt wird. Er hilft Autofahrern dabei, aus über 600 Reifenmarken und mehr als 40.000 Reifenmodellen zu attraktiven Preisen das für ihr Fahrzeug perfekt passende "Schuhwerk" auszuwählen.

*DEX gilt nur für Sommer- und Ganzjahresreifen





Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 600 Reifenmarken und über 40.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw , Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder und Felgen. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit rund 9.000 professionellen Werkstattpartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.ReifenDirekt.de , www.ReifenDirekt.at , www.ReifenDirekt.ch , www.123pneus.ch , www.Autobandenmarkt.nl , www.123pneus.fr , www.Mytyres.co.uk , www.Gommadiretto.it , www.Neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.Reifen.de

Reifentests: www.Reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

