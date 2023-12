EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Aurubis AG: Weiteres Vorgehen des Aufsichtsrats in Sachen zukünftiger personeller Aufstellung des Vorstands der Aurubis AG



19.12.2023 / 15:58 CET/CEST

Weiteres Vorgehen des Aufsichtsrats in Sachen zukünftiger personeller Aufstellung des Vorstands der Aurubis AG Hamburg, 19. Dezember 2023 - Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 19. Dezember 2023 intensiv mit Vorstandsangelegenheiten befasst. Entscheidungen wurden nicht getroffen. Der Aufsichtsrat will das Ergebnis der von ihm in Auftrag gegebenen Untersuchung der Rechtsanwaltskanzlei Hengeler Mueller zur Verantwortung des Vorstands im Zusammenhang mit den bekannt gewordenen Straftaten zum Nachteil der Gesellschaft abwarten. Der Untersuchungsbericht von Hengeler Mueller wird für Mitte Januar 2024 erwartet. Der Aufsichtsrat kann derzeit weder ausschließen, dass die amtierenden Vorstandsmitglieder unverändert ihr Amt fortführen, noch kann er ausschließen, dass es zu einer vorzeitigen Trennung von einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern kommt bzw. der Vorstand umstrukturiert wird. Er wird hierüber voraussichtlich im Januar oder Anfang Februar 2024 beschließen. Kontakt: Angela Seidler

