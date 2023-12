© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Investoren sollten sich nicht vorschnell von ihren erfolgreichen Investments trennen, um im kommenden Jahr in andere Aktien zu investieren. Warum? Das sagt Louis-Vincent Gave, Gründungspartner von Gavekal Research.Gave prognostiziert weiteres Wachstumspotenzial für lateinamerikanische Aktien und Anleihen sowie für den japanischen Aktienmarkt, Uran und Gold. Er äußert allerdings Bedenken hinsichtlich der "Magnificent Seven", darunter Aktien von Tech-Riesen wie Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia, Microsoft und Tesla. Er hält sie für überbewertet und meint, dass diese Aktien, die sich in diesem Jahr in etwa verdoppelt haben, möglicherweise an Schwung verlieren könnten. Indische …