Ripple Prognose: Top-Krypto-Analyst sieht XRP vor unglaublicher Preis-Explosion

In der näheren Vergangenheit befindet sich XRP in einem recht volatilen Zustand. So konnte der native Token von Ripple Labs erst am 09. Dezember auf 0,6919 US-Dollar steigen, sah sich dann jedoch einer signifikanten Kurskorrektur gegenüber. So fiel der XRP Kurs laut den Daten von CoinGecko gestern sogar unter die wichtige Marke von 0,60 US-Dollar und erreichte einen Tiefstand von 0,5873 US-Dollar, bevor sich der Kurs wieder fing. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der XRP-Preis bei 0,6102 US-Dollar.

Allerdings lassen sich von diesen volatilen Kursänderungen einige Krypto-Analysten nicht verunsichern. Ganz im Gegenteil sogar: Einige Krypto-Experten sehen derzeit zinsbullische Signale, die XRP bereits seit Jahren nicht mehr gezeigt hatte. Dies könnte laut den Analysten ein Zeichen dafür sein, dass die Kryptowährung derzeit vor einem signifikanten Preisanstieg stehen könnte.

Das goldene Kreuz: Ein wichtiger zinsbullischer Indikator

Bereits am 05. November veröffentlichte der vor allem auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bekannte Krypto-Experte EGRAG CRYPTO eine Analyse darüber, dass er auf dem 2-Woche-Chart eine historisch wichtige Formation aufgetaucht sei. So habe er das zinsbullische goldene Kreuz identifizieren können, das ein wichtiger Indikator dafür sei, dass ein explosiver Aufschwung für den XRP Kurs unmittelbar bevorstehen könnte.

XRP Valhalla: The Ultimate Summoning!



Behold the power of the 2-week timeframe chart! When the 21 EMA draws near the crossing point with the 55 MA, history shows us that this is where the magic happens. Prepare for epic gains. XRPArmy STAY STEADY, Valhalla is… pic.twitter.com/x19YyrAuca - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) November 5, 2023

Anfang November betonte der Krypto-Analyst das bevorstehende Crossover des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (im Englischen als "Exponential Moving Average" oder auch "EMA" bezeichnet) der 21-Periode, die sich mit dem gleitenden Durchschnitt (MA) der 55-Periode überschneiden wird.

Außerdem wies der Krypto-Experte darauf hin, dass XRP zu diesem Zeitpunkt für einen Preis von 0,64 US-Dollar gehandelt wurde und kurz vor einer beträchtlichen Kursexplosion stehen könnte - zumindest dann, wenn diese Kreuzung eintritt. Dabei belegte er seine Analyse mit historischen Preisbewegungen, die durch ähnliche Ereignisse ausgelöst wurden. Gleichzeitig zeigte er in seiner XRP-Analyse auch ein zinsbullisches Kreuz auf dem Average Sentiment Oscillator (ASO) zu diesem Zeitpunkt auf, was seine eigene Vorhersage untermauern soll.

XRP Valhalla: The Ultimate Summoning (Update):



The most Bullish Cross just occurred as predicted , the 21 EMA finally crossed the 55 MA on the 2-week timeframe, a topic I've been discussing for a while.



ERUPTION ANY TIME:

Now, we maintain our composure as the eruption… https://t.co/Az8iOwd5Z9 pic.twitter.com/ArV29AOYrX - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) December 14, 2023

In einem zweiten Tweet, der erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, wies der Analyst nun darauf hin, dass seine Vorhersage eingetroffen sei und das erwartete Crossover nun stattgefunden habe. Dies sei ein Indikator dafür, dass jetzt "zu jedem Zeitpunkt" eine Preisexplosion für den XRP-Token stattfinden könnte.

Historische Daten als Grundlage

Zum ersten Mal ist das goldene Kreuz auf dem XRP-Chart im Jahr 2017 aufgetaucht. So dauerte es Jahre, bis die im August 2013 veröffentlichte Kryptowährung einen entsprechend signifikanten Preisanstieg erleben konnte, denn zuvor glänzte der native Token von Ripple nicht unbedingt mit einer starken Performance.

Als der XRP-Preis dann allerdings tatsächlich im Jahr 2017 an Schwung gewinnen konnte, erschien das bei Krypto-Analysten besonders begehrte Kreuz zum ersten Mal. Kurz darauf erfolgte ein monumentaler Kursanstieg, der sogar im Jahr 2018 das bisherige Allzeithoch von 3,84 US-Dollar erreichen konnte.

Allerdings folgte darauf auch eine deutliche Kurskorrektur, bevor erneut im Jahr 2021 ein goldenes Kreuz für den XRP-Kurs erschienen ist. Auch hier erfolgte ein signifikanter Aufstieg und im April 2021 sprang der XRP-Token auf einen Wert von 1,96 US-Dollar - der zweithöchste Wert in der Geschichte der Kryptowährung. Der daraufhin folgende Kursrückgang sorgte allerdings dafür, dass der 21-EMA unter den 55-MA fiel, was wiederum ein Zeichen für eine Abwärtsphase darstellt. Diese hielt noch bis vor kurzem an.

Steht ein neuer Bullenlauf für XRP bevor?

Die Analyse von EGRAG CRYPTO zeigt, dass sich im Augenblick ein drittes goldenes Kreuz herausbildet, das ein starker Indikator für einen kommenden Preisanstieg ist. So ist der Krypto-Experte davon überzeugt, dass in den kommenden Wochen ein ähnlich starker Kursanstieg zu erwarten ist, wie dies bei den ersten beiden goldenen Kreuzen der Fall gewesen ist. Sollte der Analyst mit seiner XRP Prognose recht haben, dann könnten die XRP-Anleger vom kommenden Kursausbruch massiv profitieren.

Allerdings sieht der Krypto-Experte davon ab, sich auf klare Kursziele festzulegen oder gar einen spezifischen Zeitrahmen für den von ihm erwarteten Aufwärtstrend zu nennen. Trotzdem erklärt er zuversichtlich, dass seine Analyse auf eine bedeutsame Rallye des XRP-Tokens hindeutet.

So zeige XRP derzeit auch ein steigendes Open Interest (OI), das sowohl im Futures- als auch im Perpetual-Markt zu finden sei - und dies trotz des sinkenden Handelsvolumens. So konnte das OI für Futures innerhalb der letzten 24 Stunden um 14 % auf ganze 9,3 Millionen US-Dollar ansteigen, während das OI für Perpetual um immerhin 0,42 % auf 509,2 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

Der Ripple (XRP) Kurs des letzten Jahres (Quelle: CoinMarketCap)

Auch dieser Unterschied zwischen dem rückläufigen XRP-Volumen und dem gleichzeitig steigenden OI ist ein Indiz dafür, dass ein baldiger Aufschwung bevorstehen könnte. So rät der XRP-Analyst den Krypto-Anlegern dazu, die historisch bedeutsamen Signale zu verstehen und genauer hinzuschauen, um nicht die Gelegenheit für eine Investition zu verpassen.

Die Gründe für einen kommenden XRP-Preisanstieg sind vielfältig. Einerseits konnte Ripple in den letzten Wochen und Monaten einige Erfolge vor Gericht gegen die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) erringen und damit das Vertrauen der Anleger in die Kryptowährung festigen. Andererseits spielen auch die Spekulationen rund um die Anträge für Bitcoin-Spot-ETFs eine wichtige Rolle, die Gerüchten zufolge bereits Anfang Januar eine Genehmigung erhalten könnten. So ist derzeit der gesamte Krypto-Markt positiv eingestellt.

