BONK vs PEPE: Wer würde den Kampf in der Meme Kombat Arena gewinnen?

Nach einer kurzen Verschnaufpause der Bullen scheint es nun wieder bergauf zu gehen am Kryptomarkt. Der Meme Coin BONK, der aktuell einen Mega-Hype erlebt, ist von diesen Entwicklungen allerdings noch entkoppelt. Während die meisten Coins Verluste verzeichnet haben, ist BONK durch die Decke gegangen und nun, da die Top Coins wieder in Richtung ihrer Jahreshochs steigen, notiert der Meme Coin noch immer weit unter dem Allzeithoch. Eine ähnliche Entwicklung hat es auch bei PEPE nach der Kursexplosion gegeben. Zwar sind Kurssprünge im zweistelligen Prozentbereich auch heute noch keine Seltenheit beim Frosch-Coin, ein neues Allzeithoch zu erreichen wird allerdings eher schwierig. Die Meme Coin Saison hat auf jeden Fall gestartet und davon könnte vor allem der neue Meme Kombat ($MK) extrem profitieren, da es sich hierbei um ein einzigartiges Konzept handelt, bei dem Coins wie PEPE und BONK schon bald gegeneinander antreten können.

Dogecoin und Shiba Inu weiterhin unerreicht

Müsste man Meme Coins in Kategorien einordnen, wären wohl Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) eine Klasse für sich. Die beiden Größen haben es geschafft, Bewertungen zu erreichen, die auch Utility Coins, die mit eigener Blockchain kommen, nicht übertreffen können. Obwohl sie beim Launch keinen realen Nutzen hatten. Shiba Inu hat es in der Spitze auf eine Bewertung von über 40 Milliarden Dollar geschafft, während DOGE sogar auf rund 90 Milliarden Dollar gestiegen ist.

(Dogecoin Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Dieser Erfolg wird wohl auch nicht mehr so schnell eingestellt werden. Allerdings haben auch heuer PEPE und BONK Summen erreicht, von denen die meisten Coins nur träumen können.

PEPE und BONK: Die erfolgreichsten Meme Coins des Jahres

Die beiden erfolgreichsten Meme Coins in diesem Jahr wären damit wohl auch eine Klasse für sich mit Bewertungen rund um die 2 Milliarden Dollar Marke in der Spitze. Während PEPE für den Mega-Erfolg gerade einmal 5 Wochen gebraucht hat, hat es bei BONK ca. ein Jahr gedauert, bis die Milliarden Dollar Marke geknackt war. Nach dem Hype um das Binance- und Coinbase-Listing hat es dann kein Halten mehr gegeben, sodass direkt die zweite Milliarde geknackt wurde.

(BONK Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Damit wurde PEPE als erfolgreichster Meme Coin in diesem Jahr abgelöst. Natürlich bringt jeder der Coins seine ganz eigene Community mit und jeder ist für sich davon überzeugt, dass die Kryptowährung, auf die man setzt, die Richtige ist und den Rest outperformen kann.

PEPE vs BONK: Wer würde einen Kampf gewinnen?

Um die Frage, welcher Coin der "bessere" ist, wurde schon so manche hitzige Diskussion geführt. In der Meme Kombat Arena könnten Anhänger der verschiedenen Token darauf bald eine Antwort finden. Hier entsteht eine Plattform, auf der künstliche Intelligenz den beliebtesten Meme Coin-Charakteren Leben einhaucht und diese im Kampf gegeneinander antreten lässt.

(Meme Kombat Arena - Quelle: Meme Kombat)

Die Frage, wer einen Kampf zwischen PEPE und BONK gewinnen würde, könnte hier also schon bald geklärt werden. Durch das einzigartige Konzept hat Meme Kombat den großen Vorteil, dass die Communities der größten Meme Coins auf der Plattform landen können, wodurch der Aufbau von Reichweite deutlich schneller gelingt als bei anderen Coins. Das zeigt sich auch daran, dass der offizielle X-Account bereits über 10.000 Follower hat, obwohl die erste Battle-Saison noch gar nicht begonnen hat.

Die Meme Kombat Plattform kommt auch mit dem eigenen $MK-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Hier zeichnet sich bereits im Presale das hohe Interesse der Krypto-Community ab, da bereits $MK-Token im Wert von über 3,8 Millionen Dollar verkauft wurden. $MK kommt mit einer Staking-Funktion, die Anlegern, die ihre Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen sperren, mit einer hohen Rendite belohnt.

(Meme Kombat Staking Übersicht - Quelle: Meme Kombat)

Schon während des Presales wurden 74 % der bisher verkauften $MK-Token in den Staking Pool eingezahlt, wobei die APY (jährliche Rendite) aktuell bei 235 % liegt. Dieser Wert variiert allerdings mit der Größe des Staking Pools und kann mit der Zeit noch sinken. Dadurch, dass schon jetzt der Großteil der verkauften $MK-Token durch Staking gesperrt ist und die erste Battle-Saison erst beginnt, wenn der Vorverkauf endet, erwarten Beobachter beim Handelsstart an den Kryptobörsen eine Kursexplosion.

Das Umlaufangebot ist durch die überdurchschnittlich hohen Staking-Renditen begrenzt, während die Nachfrage nach $MK-Token mit dem Start der Battle-Saison stark ansteigen dürfte. Damit sind die idealen Bedingungen für eine potenzielle Kurssteigerung nach dem Listing gegeben. Schon während des Presales wird der Preis merhfach erhöht, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn mitnehmen können.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.