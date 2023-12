Läuft die Party der Aktienmärkte in den nächsten Monaten einfach so weiter, weil die Zinsen sinken werden? Der Experte Andre Stagge hat aktuell eine hoch spannende Videoanalyse veröffentlicht. Es ist durchaus möglich, dass die Rezession in den USA kommt, und dass in dessen Folge auch der Aktienmarkt abschmiert. Auch im historischen Vergleich zu vorigen Krisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...