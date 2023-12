Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte von Iamgold, einem globalen Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf Gold und Niob. Gegründet 1991 in Toronto, hat es sich durch strategische Joint Ventures und Akquisitionen zu einem bedeutenden Akteur im Bergbau entwickelt. Mit einer beeindruckenden Präsenz auf internationalen Märkten und beeindruckenden Produktionszahlen ist Iamgold ein Symbol für Wachstum und Diversifikation in der Branche.Die Wurzeln von Iamgold (CA4509131088) reichen zurück ins Jahr 1991, als Mark Nathanson und William Pugliese das ...

