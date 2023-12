Bonn (ots) -Erlebte Geschichte, eine filmische Erinnerung an das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland. Das Bottroper Bergwerk Prosper-Haniel war, seit der Schließung der Marler Zeche Auguste Victoria am 18. Dezember 2015, das letzte aktive Steinkohlen-Bergwerk im Ruhrgebiet. Das Bergwerk wurde vor fünf Jahren, am 21. Dezember 2018, in einem offiziellen Festakt geschlossen, nachdem dort am 14. September 2018 der Regelbetrieb der Kohleförderung eingestellt worden war.Tränen, Emotionen, mehr Ruhrgebiet geht nicht, als die Bergleute am 21. Dezember 2018 aus dem Prosper-Haniel-Schacht hochfahren, um in einer feierlichen Zeremonie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier symbolisch das allerletzte Stück geförderte Kohle zu übergeben. Ein historischer und bewegender Tag. Damit wurde das Ende der Steinkohlenförderung in Deutschland besiegelt. Im Oktober 2021 hat man mit der Verfüllung der Bergwerksstollen begonnen.phoenix erinnert mit dem 20 Minuten langen Feature "Abschied vom Steinkohlebergbau" an dieses für Deutschland historische Ereignis. Seit 1863 hat Steinkohle in Bottrop und dem Ruhrgebiet zur Kultur gehört. Aus diesem Grund hatte die Schließung des Steinkohle-Bergwerks bis heute nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle und gesellschaftliche Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region.Die Sendung ist ab Donnerstag, 21. Dezember 2023 auf www.phoenix.de und in den Mediatheken von ZDF und ARD abrufbar.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5676210