EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Außerordentliche Hauptversammlung der Shelly Group AD stimmt allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu



19.12.2023 / 17:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Außerordentliche Hauptversammlung der Shelly Group AD stimmt allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu Beginn des Vorbereitungsverfahrens zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, "SE") beschlossen

Christoph Vilanek wird ab 1.1.2024 Nachfolger von Gregor Bieler im Verwaltungsrat der Gesellschaft Sofia / München, 19. Dezember 2023 - Auf der am 18. Dezember stattgefundenen außerordentlichen Hauptversammlung der Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft"), haben die Aktionäre allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zugestimmt. Bei einer Präsenz von 72,87 % des Grundkapitals wurden auch alle notwendigen Quoren für eine gültige Beschlussfassung erfüllt. Die Beschlüsse betrafen personelle Veränderungen im Verwaltungsrat, die Vergütung der geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats und die Einleitung eines Vorbereitungsverfahrens zur Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, "SE"). Insbesondere wählten die Aktionäre Herrn Christoph Vilanek mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum Nachfolger von Herrn Gregor Bieler im Verwaltungsrat der Gesellschaft, der sein Amt am selben Tag aus Kapazitätsgründen niederlegt. Herr Bieler hat eine neue Führungsposition in Vollzeit inne, die es ihm zeitlich nicht mehr erlaubt, darüber hinaus gehende beaufsichtigende Verwaltungsratsmandate wahrzunehmen. Die Amtszeit von Herrn Vilanek deckt sich mit derjenigen der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats und läuft somit bis zum 5. Januar 2026. Die Aktionäre beschlossen außerdem die von der Gesellschaft vorgeschlagenen Änderungen der Vergütungspolitik. Darüber hinaus haben die Aktionäre beschlossen, dass die Gesellschaft ein Verfahren zur Umwandlung der Shelly Group PLC durch Änderung ihrer Rechtsform von einer Aktiengesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien in eine Europäische Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien gemäß Artikel 281 ff. des Handelsgesetzes und der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) einleiten soll. Der Verwaltungsrat wurde beauftragt, alle rechtlichen und faktischen Maßnahmen zur Vorbereitung der Umwandlung zu ergreifen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, diese Tätigkeiten nach eigenem Ermessen sowohl an einzelne seiner Mitarbeiter als auch an Dritte zu delegieren. Weitere Informationen zu den Beschlussvorlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ verfügbar. Über Shelly Group Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG. Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 (0) 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



19.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com