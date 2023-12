Die anhaltende Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hat die US-Börsen am Dienstag weiter nach oben getragen. Die Anleger reagierten erleichtert darauf, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen unter vier Prozent blieb. Der US-Leitindex markierte erneut ein Allzeithoch, was auch"Die Rally an den US-Aktienmärkten geht weiter", schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Analysten der britischen Bank HSBC hatten jüngst für den Dow perspektivisch die Marke von 40.000 Zählern ins Spiel ...

