Stuttgart (ots) -Seit Jahrzehnten unterstützt die LBBW regionale und soziale Einrichtungen mit einer Weihnachtsspende. Dieses Jahr konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Ideen einbringen, welche Projekte die Bank mit ihrer diesjährigen Jahresspende unterstützen sollte. Inhaltlich lag der Fokus dabei auf den Themenbereichen Natur & Klima, Kinder & Jugend sowie Bildung.Innerhalb von zwei Wochen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LBBW und ihrer Tochter BW-Bank über 150 Spendenvorschläge aus ganz Deutschland eingereicht. Deutlich wurde dabei, dass sowohl das persönliche Engagement in der Belegschaft als auch das Interesse an sozialen Initiativen im Haus groß ist - und das über alle drei Themenbereiche hinweg. Auch wenn jedes einzelne Förderprojekt als Herzensanliegen förderungswürdig gewesen wäre, musste eine Jury unter Leitung von Stefanie Münz, Finanzvorständin der LBBW, eine Auswahl vornehmen."Wir haben uns sehr über die zahlreichen Vorschläge gefreut, die einmal mehr zeigen, wie groß das persönliche Engagement bei uns im Konzern ist. Aufgrund der Vielzahl von Herzensprojekten wurde der Empfängerkreis auf 15 Vereine und Initiativen ausgeweitet, die nun durch den LBBW-Konzern mit jeweils 10.000 Euro gefördert werden", erklärt Münz. Als Mitglied des LBBW-Vorstands ist sie zugleich Patin für das gesellschaftliche Engagement der Bank. Hierzu zählt neben den Aktivitäten der rechtlich unabhängigen LBBW-Stiftung beispielsweise auch die Freistellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin für soziales Engagement als auch die Koordination eigener Angebote, wie etwa als Mentor oder Mentorin bei den Kinderhelden Stuttgart, einer Initiative für Kinder- und Jugendbildung.Folgende Initiativen oder Projekte profitieren von der diesjährigen Jahresspende:Themenbereich Natur und UmweltStreuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe e. V.Arbeitskreis Umwelt Mombach e.V. in MainzFlugmodus e. V. - Rehkitzrettung im Rems-Murr-KreisBergwaldprojekt e. V.Tierherberge Donzdorf e.V. im Landkreis GöppingenNature-Support e.V.Themenbereich Kinder und JugendKinder-Vesperkirche MannheimSchlupfwinkel StuttgartMusical-Werkstatt Graben-Neudorf e.V. im Landkreis KarlsruheKarlsruher KindertischFlüsterpost e. V. MainzBRH Rettungs- und Therapiehunde Fildern und Umgebung e. VThemenbereich BildungDie ARCHE StuttgartLernfreudehaus KarlsruheVerein für Integration & Bildung Leipzig