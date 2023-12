London (www.anleihencheck.de) - Die Gesamtinflation der Eurozone lag im November bei 2,4% im Jahresvergleich und ist damit von ihrem Höchststand von 10,6% im Oktober 2022 drastisch gesunken, so Robert Schramm-Fuchs, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Der Rückgang gegenüber dem Vormonat habe sich mit -0,6% sogar noch schneller als erwartet entwickelt. Möglicherweise am wichtigsten für die politischen Entscheidungsträger sei, dass die Kerninflationsrate ebenfalls steil gefallen sei, auf 3,6% im Jahresvergleich. Diese Zahl liege unter der Prognose der Europäischen Zentralbank von 4,1% für das vierte Quartal, die erst im September veröffentlicht worden sei. Die rollierende annualisierte Kerninflation der letzten sechs Monate sei nun in die untere Hälfte des 2%-Bereichs gesunken und stelle somit einen weiteren sehr aussagekräftigen Indikator zur Widerlegung des hartnäckigen Narrativs dar, dass Inflation und hohe (bzw. höhere) Zinsen über längere Zeit zusammenhängen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...