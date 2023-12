Potsdam (ots) -Der rbb rechnet im kommenden Jahr mit Erträgen von 526,4 Mio. Euro und Aufwendungen von 522,6 Mio. Euro. Das ergibt einen Überschuss im Erfolgsplan von 3,8 Mio. Euro. Dies sind die Eckdaten des Wirtschaftsplans 2024, den der Rundfunkrat am Dienstag (19. Dezember) festgestellt hat. Zugrunde liegen dem Wirtschaftsplan umfangreiche Sparmaßnahmen.rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Der rbb entwickelt das Konsolidierungsprogramm der 'Strategischen Weichenstellung' entschlossen weiter und wird in den Jahren 2023/2024 insgesamt 49 Millionen Euro einsparen. Damit stellt sich der rbb wieder auf eine solide wirtschaftliche Basis."Von den 49 Mio. Euro spart der rbb laut vorgelegtem Wirtschaftsplan im kommenden Jahr 34,6 Mio. Euro ein. Insgesamt sinken die Aufwendungen 2024 um rund 41 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Dabei wirkt sich neben den Einsparungen aus der Strategischen Weichenstellung u. a. auch die Zinswende bei den Rückstellungszuführungen zur Altersversorgung positiv aus, denn der Rechnungszinssatz stieg seit 2010 erstmalig im Jahr 2023 wieder an. Die Investitionen und der Programmetat werden reduziert. Für die nächsten Gehaltstarifverhandlungen wird darüber hinaus eine Nullrunde unterstellt. Gegenläufig wirkt die Tatsache, dass 2024 regulär ein Jahr mit Sportgroßveranstaltungen ist und somit die anteiligen Sportrechte- und Sportproduktionsetats gegenüber dem Vorjahr steigen. Durch die kurzfristigen Maßnahmen beträgt die Liquidität des rbb 50 Mio. Euro am Ende des Wirtschaftsplanjahrs 2024.Ulrike Demmer: "Wir veräußern Grundstücke und Gebäude, wir verlängern Verträge von Kolleginnen und Kollegen aus Verwaltung, Produktion und Programm nicht oder besetzen sie nicht nach, wir stellen Sendungen ein. Diese Sparmaßnahmen innerhalb von so kurzer Zeit umzusetzen, ist ein äußerst schmerzhafter Einschnitt. Nun arbeiten wir gemeinsam intensiv am 'Zielbild 2028', um den rbb neu aufzustellen und zukunftsorientiert zu konsolidieren. So wird der rbb digitaler, regionaler und sparsamer."Pressekontakt:Eine Tabelle mit den Wirtschaftsplandaten finden Sie unter:https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/unternehmen/2023/20231219-rr-stellt-wirtschaftsplan-2024-fest.htmlPressekontaktUnternehmenssprecherJustus Demmerpresse@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 100PublikumskontaktService-Redaktion des rbbservice-redaktion@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5676240