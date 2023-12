EQS-Ad-hoc: 1&1 AG / Schlagwort(e): Prognose

1&1 mit positivem Ausblick 2024



19.12.2023

1&1 mit positivem Ausblick 2024 Montabaur, 19. Dezember 2023 - Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024 einen Anstieg des Service-Umsatzes um ca. 4 % (Prognose 2023: ca. 3,23 Mrd. EUR) sowie ein EBITDA-Wachstum von ca. 10 % (Prognose 2023: 655 Mio. EUR). Auch 2024 wird die Gesellschaft weiter in den Ausbau ihres Mobilfunknetzes investieren - der Cash-Capex soll ca. 20 % höher ausfallen als im laufenden Jahr (Prognose 2023: ca. 320 Mio. EUR). Montabaur, 19. Dezember 2023 1&1 AG Der Vorstand Über 1&1 Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Montabaur. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 offeriert in seinem 5G-Mobilfunknetz ein umfassendes Tarifportfolio und bietet leistungsfähige DSL- und Glasfaseranschlüsse auf Basis des Transportnetzes von 1&1 Versatel an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Breitbandanschlüssen sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen und IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, spricht das Unternehmen mit seinen Discount-Marken preisbewusste Zielgruppen an.

Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der 1&1 AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2022 der 1&1 AG auf den Seiten 57, 58 zur Verfügung.

