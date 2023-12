PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die meisten Börsen Europas haben am Dienstag leicht zugelegt und sind damit den insgesamt weiterhin freundlichen US-Aktienmärkten gefolgt. In New York erklommen sowohl der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial als auch der technologielastige Nasdaq 100 Rekordhochs.

Insgesamt aber entwickelten sich die europäischen Börsen in den vergangenen Handelstagen weniger gut als der US-Aktienmarkt. Das zeigt laut Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, deutlich, dass "die Anleger nach den letzten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone".

Der EuroStoxx 50 legte um 0,32 Prozent auf 4535,40 Punkte zu. Am Donnerstag hatte der Leitindex der Euroregion bei knapp unter 4600 Punkten den höchsten Stand seit 22 Jahren erreicht.

Der französische Cac 40, der am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen war, gewann 0,08 Prozent auf 7574,67 Zähler. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,31 Prozent auf 7638,03 Punkte zu./la

US2605661048, EU0009658145, US6311011026, FR0003500008, GB0001383545