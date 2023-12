Beijing (ots/PRNewswire) -Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hat in seiner Umfrage 2023 zur Bankfähigkeit von Herstellern von Photovoltaik-Modulen (PV) und Wechselrichtern die führenden Unternehmen der Branche anhand von Schlüsselkennzahlen zu Leistung, Finanzen, Produkten und Ruf bewertet. JA Solar zeigte eine solide operative und finanzielle Stärke gepaart mit einer herausragenden Leistungsbilanz und wurde in der Umfrage als 100 % bankfähig eingestuft.BNEF ist eines der glaubwürdigsten unabhängigen Forschungsinstitute auf dem Markt für erneuerbare Energien, und seine Berichte sind seit langem eine wichtige Referenz für viele Finanzinstitute im Bereich der kommerziellen Kredite. Im Rahmen der Umfrage wurden Antworten von weltweit tätigen Banken, Fonds, Solartechnikunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern und technischen Beratern eingeholt. Nach der Analyse der finanziellen Gesundheit und der Leistungsbilanz der Modulhersteller liefert der Bericht schließlich eine umfassende Bewertung der Bankfähigkeit der Modulhersteller.Der Bericht bezieht sich auf die 2023 PV Module Reliability Scorecard die von der renommierten PV-Prüfeinrichtung PVEL (PV Evolution Labs) veröffentlicht wurde, und den 2023 PV-Modul Indexbericht der vom Renewable Energy Test Center (RETC), einer führenden Prüfeinrichtung in den Vereinigten Staaten, herausgegeben wurde. Die Produkte von JA Solar schnitten in beiden Berichten hervorragend ab, was eine gegenseitige Bestätigung der fortschrittlichen Produktfähigkeiten des Unternehmens darstellt.Im Laufe der Jahre hat JA Solar seine technologische Forschung und Entwicklung kontinuierlich verstärkt und damit der kontinuierlichen Senkung der Stromgestehungskosten neuen Schwung verliehen. Im Mai 2023 brachte JA Solar das neue n-Typ-Modul DeepBlue 4.0 Pro auf den Markt. Dieses Produkt umfasst die Kerntechnologien der Bycium+-Zelltechnologie, hochzuverlässige Verkapselungsmaterialien und hochdichte Verpackungstechnologien, was zu einem Modulwirkungsgrad von über 22,8 % führt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2303959/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-als-100-bankfahig-in-der-bnef-umfrage-zur-marken-bankfahigkeit-von-pv-modulen-2023-anerkannt-302019257.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,86-1063611888*1697,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139922/5676243