DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
CROPENERGIES AG EUR DE000A0LAUP1 19.12.2023 20:00 CET
START RESTART AUCTION: 20:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 20:10
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EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 20:10