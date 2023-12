Das Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium hat die historischen Flugpläne der Fluggesellschaften für die Dezember-Feiertage für innereuropäische und US-amerikanische Flüge analysiert.

Die nordamerikanischen Fluggesellschaften haben im Dezember 2023 bisher eine starke operative Leistung erbracht; die innereuropäische operative Leistung ist in diesem Monat im Vergleich zu den letzten Monaten bisher weniger stark

Laut einer aktuellen Analyse von Cirium, der weltweit vertrauenswürdigsten Quelle für Luftfahrtanalysen, wird die Zahl der geflogenen Sitze im innereuropäischen Verkehr in dieser Ferienzeit um mehr als 10 zunehmen. Auch die Zahl der geflogenen Sitzplätze in den USA wird im Vergleich zu 2022 um 8 steigen.

Die Daten stammen aus dem Diio Mi Schedules Tool von Cirium, das in der Luftfahrt weit verbreitet ist und die Flugpläne von mehr als 1.300 Fluggesellschaften weltweit analysiert.

Darüber hinaus glauben die US-Fluggesellschaften, dass ihre Kunden in dieser Urlaubszeit mehr Sonnenziele nachfragen werden. Die Zahl der Sitzplätze, die von den USA zu karibischen Urlaubszielen geflogen werden, wird 2023 im Vergleich zu 2022 um 18 steigen, und die Zahl der Sitzplätze, die von den USA nach Florida geflogen werden, wird um 14 steigen. In Europa und den Vereinigten Staaten verglich Cirium jeweils den 22. Dezember 2023 mit dem 2. Januar 2024 und den 23. Dezember 2022 mit dem 3. Januar 2023 also kurz vor Weihnachten und unmittelbar nach dem Neujahrsfest.

Auf dem US-amerikanischen Inlandsmarkt ergab eine Cirium-Analyse der Flugpreise für 2023 bis September 2023 (die neuesten verfügbaren Daten), dass der durchschnittliche Flugpreis für US-Economy-Tickets 182 US-Dollar für einen einfachen Flug ohne Steuern und Gebühren betrug. Auf dem innereuropäischen Markt ergab eine Cirium-Analyse der Flugpreise für den Zeitraum von 2023 bis September 2023, dass der durchschnittliche Flugpreis für ein Economy-Ticket bei 105,55 US-Dollar (96,60 EUR bei aktuellen Umrechnungskursen) liegt.

Die nordamerikanischen Fluggesellschaften haben bisher im Dezember 2023 (bis zum 14. Dezember 2023) eine starke operative Leistung für ihre Flüge innerhalb Nordamerikas erbracht, mit einer durchschnittlichen Pünktlichkeit von 85,57 und nur 0,4 ausgefallener Flüge. Der innereuropäische Flugverkehr war im Dezember bisher schwächer: 3 der Flüge wurden annulliert und 69,21 der Flüge wurden als pünktlich angesehen. Ein Flug gilt als pünktlich, wenn er innerhalb von 14:59 Minuten nach seiner planmäßigen Ankunftszeit ankommt, was in der Branche gemeinhin als "A14" bezeichnet wird. Cirium ist die führende Quelle für operative Kennzahlen von Fluggesellschaften, die von Fluggesellschaften und Flughäfen zur Messung ihrer Leistung genau beobachtet werden.

