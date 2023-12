DJ PTA-Adhoc: CropEnergies AG: Delisting der CropEnergies-Aktien beabsichtigt - CEO/CFO Meeder übernimmt zusätzlich ein Mandat im Südzucker-Vorstand - Öffentliches Delisting-Erwerbsangebot durch Südzucker AG angekündigt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta/19.12.2023/19:10) - Mannheim, 19. Dezember 2023 - Der Vorstand der CropEnergies AG, Mannheim, (ISIN DE000A0LAUP1) und der Vorstand der Südzucker AG, Mannheim, (ISIN DE0007297004) haben heute mit Zustimmung ihrer jeweiligen Aufsichtsräte eine Delisting-Vereinbarung unterzeichnet. Auf dieser Grundlage hat sich die Südzucker AG verpflichtet, den Aktionärinnen und Aktionären der CropEnergies AG im Rahmen eines unbedingten Delisting-Erwerbsangebots gemäß §§ 10 WpÜG, 39 BörsG anzubieten, alle noch nicht von der Südzucker AG gehaltenen Aktien der CropEnergies AG gegen eine Geldleistung in Höhe von 11,50 Euro je angedienter Aktie zu erwerben. Die Südzucker AG hält derzeit ca. 69,19 Prozent der Aktien der CropEnergies AG.

Die CropEnergies AG hat sich - vorbehaltlich einer genaueren Prüfung der durch die Südzucker AG zu veröffentlichenden Angebotsunterlage und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben - verpflichtet, während der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der CropEnergies AG zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen und das Delisting-Erwerbsangebot zu unterstützen. Vorstand und Aufsichtsrat der CropEnergies AG werden zum Delisting-Erwerbsangebot eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben.

Über den Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt wird die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse entscheiden. Nach Wirksamwerden des Widerrufs werden die Aktien der CropEnergies AG nicht mehr an einem inländischen regulierten Markt oder einem vergleichbaren Markt im Ausland zum Handel zugelassen sein und gehandelt werden.

Der Aufsichtsrat der Südzucker AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Stephan Meeder, CEO und CFO der CropEnergies AG, mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Vorstands der Südzucker AG bestellt. Perspektivisch wird Stephan Meeder daher als CEO und CFO der CropEnergies AG ausscheiden. Stephan Meeder wird voraussichtlich noch bis zum 29. Februar 2024, nicht jedoch länger als bis zum 31. Mai 2024, weiter dem Vorstand der CropEnergies AG angehören.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht CropEnergies. Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür, dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel nicht weiter antreiben.

Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Mio. m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz ist eine Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen Energieversorgung im Transportsektor. Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert unser Ethanol den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 % im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Unser qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der Getränkeherstellung, Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.

Ebenso wichtig sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel als nachhaltige regionale Alternative zu emissionsintensiven Proteinimporten aus Übersee sowie biogenes Kohlendioxid. Dies wird unter anderem in der Getränkeherstellung genutzt und wird zukünftig ein wertvoller Ausgangsstoff für vielfältige Anwendungen im Verkehr und in der Industrie sein. So werden in unserer Kreislaufwirtschaft alle Rohstoffbestandteile verwertet.

Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

Kontakt

Nadine Dejung-Custance

Öffentlichkeitsarbeit / Marketing

Tel.: +49 (621) 71 41 90-65

Fax: +49 (621) 71 41 90-05

presse@cropenergies.de

Heike Baumbach

Investor Relations

Tel.: +49 (621) 71 41 90-30

Fax: +49 (621) 71 41 90-03

ir@cropenergies.de

(Ende)

Aussender: CropEnergies AG Adresse: Maximilianstraße 10, 68165 Mannheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Heike Baumbach Tel.: +49 621 71 41 90-30 E-Mail: ir@cropenergies.de Website: www.cropenergies.com

ISIN(s): DE000A0LAUP1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2023 13:10 ET (18:10 GMT)