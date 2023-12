Südzucker wird CropEnergies übernehmen. Darauf einigten sich die Unternehmen am Mittwochabend, mit Zustimmung ihrer jeweiligen Aufsichtsräte unterzeichneten sie eine Delisting-Vereinbarung. Derzeit hält Südzucker etwas mehr als 69 Prozent an CropEnergies und will die übrigen Anteile für 11,50 Euro pro Stück erwerben.Während sich die Aktionäre von CropEnergies sich über eine satte Prämie von rund 70 Prozent - ausgehend vom Dienstagsschlusskurs bei 6,81 Euro - freuen dürfen, notiert die Aktie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...