AM Best behält seinen negativen Ausblick für den deutschen Nichtlebensversicherungsmarkt bei.

In dem neuen Best Marktsegment-Bericht "Market Segment Outlook: Germany Non-Life Insurance" weist AM Best darauf hin, dass die gedämpften Wachstumsaussichten auf inflationsbereinigter Basis weiterhin Gegenwind für die Versicherer in Deutschland bedeuten. Im Allgemeinen belasten die anhaltende Schadeninflation und ein vom Wettbewerb geprägtes operatives Umfeld die Underwriting-Rentabilität der Versicherer, während Schäden aus Naturkatastrophen potenziell zu Volatilität bei den Ergebnissen beitragen.

Gleichzeitig stellt der Bericht fest, dass das Segment in der risikoangepassten Kapitalisierung einen soliden Puffer aufgebaut hat, um mögliche Ertragsschwankungen aufzufangen. Das Segment verfüge außerdem über eine ausgewogene Marktzusammensetzung mit profitablen Teilsegmenten.

Ein kostenloses Exemplar des Marktsegment-Berichts erhalten Sie unter http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=338894.

AM Best ist eine globale Kreditrating-Agentur mit Spezialisierung auf den Versicherungssektor, die Nachrichten veröffentlicht und Datenanalysen liefert. Das Unternehmen ist in den USA angesiedelt, in über 100 Ländern tätig und betreibt Niederlassungen in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexico City. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com

Copyright 2023 von A.M. Best Rating Services, Inc. bzw. seiner Partnerunternehmen. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231217618198/de/

Contacts:

Konstantin Langowski

Senior Financial Analyst

Tel. +31 20 308 5431

konstantin.langowski@ambest.com

Dr. Angela Yeo

Senior Director, Analytics

Tel. +31 20 308 5421

angela.yeo@ambest.com

Richard Banks

Director, Industry Research EMEA

Tel. +44 20 7397 0322

richard.banks@ambest.com

Edem Kuenyehia

Director, Market Development Communications

Tel. +44 20 7397 0280

edem.kuenyehia@ambest.com