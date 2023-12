Branchenveteranen Kathy Klingler und Jim Norton treten als CMO und CRO ein, David Beck wird im Rahmen des Ausbaus des Führungsteams zum neu geschaffenen COO ernannt

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologien, gab heute zwei Neuzugänge und eine neu geschaffene Position in seinem Führungsteam bekannt. Kathy Klingler wurde zum Chief Marketing Officer (CMO) und Jim Norton zum Chief Revenue Officer (CRO) mit Wirkung vom 8. Januar 2024 ernannt. Außerdem übernimmt der derzeitige Chief Strategy and Corporate Development Officer von Brightcove, David Beck, eine erweiterte Rolle als Chief Operating Officer (COO).

"Mit den Neuzugängen Kathy und Jim und der Weiterentwicklung von Davids Rolle ist unser erstklassiges Führungsteam in der Lage, weiterhin für unseren globalen Kundenstamm zu sorgen und Innovationen in unserem Unternehmen voranzutreiben", sagte Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Jeder von ihnen bringt unschätzbare Fähigkeiten aus der Medien-, Unternehmens- und SaaS-Branche mit, die eine Schlüsselrolle bei unserem anhaltenden Wachstum spielen und Brightcove als weltweit vertrauenswürdigstes Streaming-Technologieunternehmen weiter etablieren werden."

Als CMO wird Klingler für die Entwicklung und Umsetzung einer globalen Marketingstrategie verantwortlich sein, die Daten, Erkenntnisse, Kreativität und Konnektivität nutzt, um das Wachstum voranzutreiben, die Markenbekanntheit zu steigern, die Kundenakquise zu verbessern und die Kundentreue zu erhöhen. Sie bringt eine Reihe von globalen Erfolgen mit zu Brightcove, da sie zuvor leitende Marketingfunktionen bei großen Unternehmen in verschiedenen Branchen innehatte, darunter Blue Cross Blue Shield of MA, Santander Bank, KPMG, Fidelity Investments, John Hancock, Kaplan Higher Education und das Cybersicherheitssoftwareunternehmen Rapid7. Sie wird direkt an den CEO von Brightcove, Marc DeBevoise, berichten.

"Ich bin begeistert, bei Brightcove einzusteigen, um die unvergleichliche Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der Streaming-Technologie fortzusetzen", sagte Klingler. "Während meiner gesamten Karriere habe ich mich darauf konzentriert, überzeugende Strategien zu entwickeln, die Menschen ansprechen und zu greifbaren Ergebnissen führen. Ich freue mich darauf, diese Arbeit mit meinen neuen Kollegen voranzutreiben, während wir die vielversprechende Zukunft unseres Unternehmens planen."

Als CRO wird Norton für die Umsatzorganisation von Brightcove verantwortlich sein, einschließlich der Leitung des globalen Vertriebs und des Kundenerfolgs sowie der Umsetzung der Go-to-Market-Strategie des Unternehmens. Norton verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Vertriebsleiter in den Bereichen Medien, Werbung, SaaS und Marketingtechnologie bei führenden Unternehmen wie Condé Nast, AOL/Verizon, Google, Tribune Broadcasting und Flowcode. Er wird direkt an DeBevoise berichten.

"Im Laufe meiner Karriere hatte ich die Gelegenheit, in verschiedenen Branchen und Sektoren auf globaler Ebene zu arbeiten. Brightcove ist der perfekte Schnittpunkt all dessen, worauf ich hingearbeitet habe, und ich kann mir keine bessere Lösung vorstellen", sagte Norton. "Ich freue mich darauf, diesem außergewöhnlichen Führungsteam beizutreten und unser Erbe als das weltweit vertrauenswürdigste Streaming-Unternehmen zu nutzen, während wir den weltweiten Absatz und Umsatz steigern."

David Beck war als Chief Strategy and Corporate Development Officer und Interim-CMO tätig. Zusätzlich zu seiner derzeitigen Rolle hat er neue und erweiterte Aufgaben als COO übernommen. Als Chief Operating Officer ist Beck unter anderem für die Unternehmensentwicklung und -strategie, Technologie- und Vertriebspartnerschaften, Datentechnik, Strategie und Analyse, Einnahmen und Marketingoperationen sowie die Monetarisierung von Werbung verantwortlich. Er wird sich darauf konzentrieren, die Umsetzung der Strategie von Brightcove voranzutreiben, die operative Exzellenz voranzutreiben, eine bessere funktionsübergreifende Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu fördern und Wachstums- und operative Transformationsinitiativen zu leiten.

Über Brightcove, Inc.

Brightcove entwickelt die weltweit zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen, um eine stärkere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen aufzubauen unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie die Inhalte nutzen. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, effektiver an Kunden zu verkaufen, führenden Medien, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und allen Organisationen, effektiver mit Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, beständig branchenführender Uptime und unübertroffener Skalierbarkeit erweitern wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. Besuchen Sie uns auf Brightcove.com.

