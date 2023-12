Google hat sich im Rahmen eines Kartellvergleichs mit US-Bundesstaaten und Verbrauchern zugestimmt, 700 Millionen Dollar zu zahlen und mehr Wettbewerb in seinem Play-App-Store zuzulassen. Die Einzelheiten wurden am Montag vor einem Bundesgericht in San Francisco bekannt gegeben. Google wird 630 Millionen Dollar in einen Vergleichsfonds für Verbraucher und 70 Millionen Dollar in einen Fonds für die Bundesstaaten zahlen.Zwar ist noch die endgültige Zustimmung eines Richters notwendig, doch diese dürfte ...

