Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, gab heute die Zusammenarbeit mit Syrma SGS Technology Ltd. bekannt, einem führenden Anbieter von Fertigungsdienstleistungen im Elektroniksektor, um die Herstellung von Modulen in Indien zu fördern und die "Make in India"-Initiative zu unterstützen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die umfassende Erfahrung von Quectel im Bereich der Mobilfunk- und Konnektivitätsmodule mit den innovativen und effizienten Fähigkeiten von Syrma SGS bei Design und Herstellung elektronischer Systeme zusammenzuführen, um in Indien eine Palette von IoT-Modulen für indische und internationale Kunden herzustellen.

Die "Make in India"-Initiative wurde im September 2014 als Teil einer Reihe von Initiativen zur Entwicklung Indiens ins Leben gerufen und soll das Land zu einem globalen Design- und Produktions-Hub machen. Mit dieser Partnerschaft nutzt Quectel den Aufstieg Indiens zu einer führenden Volkswirtschaft im Bereich der Elektronikfertigung. Die strategische Entscheidung, Fertigungskapazitäten in Indien aufzubauen, versetzt Quectel in die Lage, seine geschäftliche Präsenz zu verstärken und neue Modelle im Land zu erproben. Da die indische Technologiebranche stetig wächst, ist Quectel gut gerüstet, um die evolvierenden Anforderungen durch diese Partnerschaft zu erfüllen.

"Mit der Kombination aus der Spitzentechnologie von Quectel und der Expertise von Syrma SGS in der Elektronikfertigung wollen wir dem Markt eine einzigartige Innovationskraft bereitstellen", kommentiert Norbert Muhrer, President und CSO bei Quectel Wireless Solutions. "Diese Synergie beruht auf unseren gemeinsamen Anstrengungen für die Bereitstellung hochwertiger, zuverlässiger Lösungen, und wir freuen uns auf die transformative Wirkung, die diese Zusammenarbeit innerhalb der Branche entfalten wird. Sie wird uns helfen, den wachsenden Anforderungen des indischen und globalen Marktes effektiv gerecht zu werden."

Krishna Pant, Mitbegründer von Syrma SGS, erklärt: "Diese Kooperation vereint die überragenden Leistungen von Syrma SGS in der Elektronikfertigung mit der Spitzentechnologie von Quectel und wird unseren Kunden und der Branche insgesamt einzigartige Vorteile verschaffen."

Die Partnerschaft wird zur Entwicklung des Ökosystems der Elektronikfertigung beitragen, indem sie Kunden weltweit hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitstellt, ein breiteres Spektrum an Lösungen liefert und Unternehmen ermöglicht, im Zeitalter der vernetzten Geräte und intelligenten Technologien erfolgreich zu sein. Sie zielt darauf ab, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Branchen wie Telekommunikation, Automobil, Smart Metering, Soundboxen und anderen Bereichen zu erfüllen. Die Kunden werden von Lösungen profitieren, die ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Dabei sind beide Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen höchsten Qualitätsstandards verpflichtet.

Die globale Präsenz von Quectel wird eine zentrale Rolle beim Aufbau einer nahtlosen und effizienten Lieferkette übernehmen. Diese internationale Reichweite ermöglicht eine pünktliche Auslieferung und einen umfassenden Kundensupport jenseits von Landesgrenzen. Auch sie stärkt die Fähigkeit dieser Partnerschaft, die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen zu erfüllen.

Über Quectel

Der leidenschaftliche Einsatz von Quectel für eine intelligentere Welt motiviert uns zur beschleunigten Innovation im IoT-Bereich. Als sehr stark auf den Kunden ausgerichtete Organisation sind wir ein globaler Anbietet für IoT-Lösungen mit einem herausragenden Support und sehr guten Dienstleistungen. Unser ständig wachsendes globales Team mit 5.900 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth-Modulen sowie Antennen and services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Über SYRMA SGS

Syrma SGS Technology Ltd. ist eines der führenden Unternehmen Indiens im Bereich der Entwicklung und Herstellung elektronischer Systeme. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung auf dem indischen und globalen Markt bietet Syrma SGS seinen Kunden aus verschiedenen Branchen darunter multinationale Unternehmen und Marktführer in ihren jeweiligen Segmenten Geschäftsbeziehungen von dauerhaftem Wert, die das Unternehmen über Jahrzehnte hinweg pflegt.

Das an den indischen Börsen NSE und BSE notierte Unternehmen bietet Ingenieur- und Technologiedienstleistungen, elektronische Fertigungsdienstleistungen, RFID- und Magnetlösungen.

Es betreibt 12 Produktionsstandorte in Indien und Forschungs- und Entwicklungszentren in Chennai, Bangalore, Gurgaon und Winnenden (Deutschland). Das Unternehmen ist stolz darauf, Partner des Programms "Make in India" der indischen Regierung zu sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: https://syrmasgs.com/

Facebook: https://www.facebook.com/syrmatechnology/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syrma-technology/mycompany/

Email: info@syrmasgs.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231219210668/de/

Contacts:

Medienkontakt: media@quectel.com