NIQ leistet Pionierarbeit in der Verbraucher- und Marktforschung. Das Unternehmen meldet die Ernennung von Kris Ewing zum Global President of Consumer Panel Services (CPS) mit dem Ziel, das Wachstum zu beschleunigen, Innovationen zu fördern und kundenorientierte Lösungen anzubieten. Diese Ernennung unterstreicht das unerschütterliche Engagement von NIQ für die Ausweitung von Verbrauchermessungen über verschiedene Kanäle und Kategorien hinweg und bekräftigt die zentrale Rolle von NIQ bei der Stärkung der Konsumgüterindustrie. Derzeit feiert NIQ sein hundertjähriges Bestehen. Diese Personalie zeugt von dem Engagement, den Unternehmensbereich für Verbraucherpanels in ein neues Zeitalter zu führen, in dem solide, datengestützte Erkenntnisse für den Erfolg der Konsumgüterindustrie unerlässlich sind.

Die Ernennung von Ewing zum Global President of Consumer Panel Services ist ein Beweis für das Engagement von NIQ, datengestützte Erkenntnisse auf ein ganz neues Niveau zu heben. Ewing berichtet direkt an Tracey Massey, Chief Operating Officer von NIQ, und wird für die globale Expansion der Verbraucherpanel-Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich zeichnen. Mit einem starken Fokus auf differenzierte Produktangebote und wegweisende Technologie sowie mit einem Team aus versierten Einkäufer- und Verbraucherexperten möchte Ewing in der Branche neue Maßstäbe setzen.

76 Prozent der Führungskräfte aus der Branche schnelldrehender Konsumgüter (FMCG) geben an, dass das sich verändernde Verbraucherverhalten und die neuen Generationen eine Herausforderung und eine Chance für zukünftiges Wachstum darstellen. NIQ konzentriert sich darauf, seinen Kunden zukunftsorientierte Erkenntnisse über Verbraucher zu liefern, die es Markenunternehmen ermöglichen, langfristiges Wachstum zu erzielen.

"Ich freue mich sehr über die Chance, in diesem dynamischen Umfeld eine führende Position zu übernehmen", so Kris Ewing, Global President of Consumer Panel Services von NIQ. "Unser Engagement für die Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Kompetenzen ist entscheidend, um unseren Kunden einen besseren Service anbieten und unsere ehrgeizigen Ziele erreichen zu können. Ich freue mich darauf, diese Initiative der Innovationen und des Wachstums anzuführen und dafür zu sorgen, dass unsere Strategien den sich ständig wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden und der Branche gerecht werden."

NIQ setzt eine strategische Priorität auf die Weiterentwicklung von Verbraucherpanel-Dienstleistungen im gesamten Unternehmen und führt eine Reihe zentraler Maßnahmen ein:

Förderung von mehr Transparenz gegenüber den Kunden durch die Verbindung von Leistungen aus den Bereichen Retail Measurement und Verbraucherpanels durch dynamische, integrierte Ansichten auf NIQ Discover (ab 2024).

Stärkung der Abdeckung, Repräsentativität und Qualität der CPS-Daten auf den Märkten der Welt durch gezielte Investitionen in führende Erhebungen in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Australien, den USA und Kanada

Bessere Unterstützung durch Schulungen, Workshops und Fachkenntnisse von führenden Branchenexperten, um durch die Nutzung herausragender Erkenntnisse über Retail Measurement und Verbraucherpanels neue Wege des Wachstums aufzuzeigen

Präzisere, verlässlichere Trendanalysen, insbesondere in den wichtigsten Wachstumskanälen, wie auch eine erweiterte Abdeckung sowie erweiterte Kategorien und Merkmale im Omnichannel-Bereich

NIQ bringt die Weiterentwicklung der Messverfahren in rasantem Tempo voran, unterstützt durch signifikante strategische Investitionen in die Abdeckung und Technologie. Mit einer vorausschauenden Strategie hat das Unternehmen wichtige Initiativen definiert, um substanzielles Wachstum zu fördern, wobei Verbraucherpanel-Aktivitäten eine zentrale Säule dieses strategischen Bestrebens darstellen. NIQ bleibt seiner Mission treu, wegweisende Erkenntnisse und Innovationen im Bereich Verbraucher- und Marktforschung zu liefern, um uns in eine Zukunft mit beispiellosen Fortschritten und transformativen Auswirkungen auf die Branche zu führen.

