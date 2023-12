Zum dritten Mal ließ die Fed den Leitzins unverändert. Drei Zinssenkungen hält die Fed für das Jahr 2024 für möglich. Nun glauben immer mehr daran, dass die erste Zinssenkung bereits im nächsten März stattfinden könnte. Weiter scheinen vier Zinssenkungen in 2025 und drei in 2026 möglich. Diese Aussagen ließen den Goldpreis explodieren. Gleichzeitig sanken die Renditen der Staatsanleihen und auch der US-Dollar. Dies beflügelt den Goldpreis. Sollte die Unze Gold am 29.12.2023 mehr als 2.100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...