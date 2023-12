DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 16.774 Pkt - Hausse bei Cropenergies

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstagabend von den Schlagzeilen um Cropenergies dominiert worden. Südzucker will die Tochter von der Börse nehmen. Während sich Südzucker nur wenig bewegt zeigten, schossen Cropenergies um 62,9 Prozent nach oben.

United Internet will im kommenden Jahr mehr umsetzen und verdienen als in diesem Jahr. Nach zwischenzeitlich höheren Aufschlägen reichte es am späten Abend nur noch zu einem Plus von 0,2 Prozent. Dies könnte daran gelegen haben, dass der Telekommunikationskonzern auch stark investieren will. 1&1 stellte für 2024 weiteres Wachstum in Aussicht, im Anschluss wurde der Kurs 2,5 Prozent höher getaxt.

Mit den Aussagen von Prosiebensat1 hatten Anleger Schwierigkeiten mit der Einordnung, am Abend wurden die Titel schließlich knapp 3 Prozent schwächer gehandelt. Der Medienkonzern investiert im kommenden Jahr mehr in lokale Programminhalte und reduziert seine US-Lizenzen. Die daraus resultierende Wertminderung des Programmvermögens und Rückstellung werden die Bilanz 2023 aber nicht belasten. Prosiebensat1 bestätigte ihre Mitte November gesenkte Prognose. Gleichwohl werden sich die damit verbundenen Programminvestitionen im kommenden Jahr um rund 80 Millionen Euro erhöhen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.774 16.744 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 19, 2023

