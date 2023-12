Washington (ots/PRNewswire) -Experten unterstreichen, dass Zusammenarbeit und Innovation der Schlüssel zum Fortschritt sindAnlässlich des zehnten Geburtstags der Burjeel Holdings Oncology Conference, die in Zusammenarbeit mit Foreign Policy veranstaltet wurde, versammelten sich führende Experten aus aller Welt, um sich mit den komplexen Herausforderungen der Krebsbehandlung auseinanderzusetzen. Dabei betonten sie insbesondere die Notwendigkeit der Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen. Krebs fordert weltweit Millionen von Menschenleben und Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen sind unverhältnismäßig stark betroffen. Die Konferenz unterstrich daher die Dringlichkeit eines internationalen Handelns und eines gerechten Zugangs zu lebensrettenden Behandlungen.Dr. Catharine Young, stellvertretende Direktorin der Initiative Cancer Moonshot Engagement and Policy im Weißen Haus, betonte die Bedeutung von Zusammenarbeit und Innovation für das Erreichen des ehrgeizigen Ziels des Cancer Moonshot, die Zahl der Krebstoten innerhalb von 25 Jahren um 50 % zu senken.Der Kongressabgeordnete Mike Kelly, Co-Vorsitzender des U.S. Congressional Cancer Caucus, wies auf die zentrale Rolle des Kongresses in Bezug auf die Unterstützung der Forschung und der Patientenversorgung hin, setzte sich für die Finanzierung des National Cancer Institute ein und thematisierte die Probleme des Zugangs und der Bezahlbarkeit. Er unterstrich die Notwendigkeit, "Menschen zu verbinden" und menschliche Erfahrungen zu berücksichtigen. Hannah Adams, die eine Krebserkrankung im Kindesalter überlebt hat, erinnerte die Zuhörer daran, dass "die effektivsten Fürsprecher dem an Krebs erkrankten Kind ein Gesicht und einen Namen geben".Die sich mit der Zukunft der Krebsbehandlung befassende Podiumsdiskussion "The Future of Cancer Care" ging auf das Potenzial der KI ein und stellte Überlegungen zur Gleichberechtigung und zu einem globalen Zugang an. Dr. Danielle Bitterman, Strahlenonkologin und KI-Forscherin am Brigham and Women's Hospital/Dana-Farber Cancer Institute, beschrieb das Potenzial von KI im Hinblick auf die Demokratisierung der Gesundheitsversorgung, während Dr. Jason Hipp, Leiter der Abteilung für digitale Innovation bei Mayo Collaborative Services, die Bedeutung diverser Datensätze betonte, um eine faire und qualitativ hochwertige Versorgung für alle sicherzustellen.Dr. Anshu Jain, medizinischer Leiter bei Aster Insights, illustrierte die Notwendigkeit eines gleichberechtigten Zugangs mit der Analogie einer "großen und einer kleinen Person, die nach einem Tisch mit Behandlungsmöglichkeiten greifen".Felicia Gorordo, stellvertretende Exekutivdirektorin für die Vereinigten Staaten, Weltbankgruppe, stellte das Engagement der Weltbank für die Integration von digitaler Gesundheit und digitalem Zugang in deren Programme heraus.Die Podiumsdiskussion zur gesundheitlichen Chancengleichheit konzentrierte sich auf praktische Lösungen. Manan Shah, Vizepräsident der Abteilung für globale gesundheitliche Chancengleichheit und politische Partnerschaften bei Bristol Myers Squibb, plädierte für die Berücksichtigung der sozialen Determinanten von Gesundheit und der Faktoren, die Patienten dazu veranlassen, sich behandeln zu lassen. Gary A. Puckrein, Vorsitzender und Geschäftsführer des National Minority Quality Forum, unterstrich die Notwendigkeit skalierbarer Modelle für eine qualitativ hochwertige Versorgung in benachteiligten Gemeinden.Dr. Shamsheer Vayalil, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Burjeel Holdings, beschrieb die aktuelle Zeit mit den Worten: "Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um Krebs zu bekämpfen", da nach der Pandemie die Widerstandsfähigkeit und das Gesundheitsbewusstsein gestiegen seien. Er betonte die Notwendigkeit von Inklusion, der Schließung von Lücken bei der gesundheitlichen Chancengleichheit und der Verbesserung von Daten, Technologie und Ausbildung, um die Herausforderungen zu überwinden.Dr. Julie Gralow, Leiterin der medizinischen Abteilung und Vizepräsidentin der American Society of Clinical Oncology, sprach über die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Patienten und Anwälten, um Hindernisse zu überwinden.Dr. Juan Pablo Uribe, Globaler Vorstand für Gesundheit, Ernährung und Bevölkerung und der Globalen Finanzierungsfazilität der Weltbank, betonte, dass es keine Patentlösung für die globale Finanzierungslücke gibt.Die Burjeel Holdings Oncology Conference war ein eindringlicher Aufruf zum Handeln und appellierte an die Teilnehmer, die Forschung zu unterstützen, sich für eine patientenorientierte Politik einzusetzen und das Bewusstsein zu schärfen.Informationen zu Burjeel HoldingsBurjeel Holdings wurde 2007 gegründet und zählt zu den führenden privatwirtschaftlichen Gesundheitsdienstleistern in der MENA-Region. Die Gruppe umfasst ein Netzwerk von 68 Einrichtungen, darunter 16 Krankenhäuser und 30 medizinische Zentren, Apotheken und andere verwandte Dienstleistungen, wodurch sie den höchsten Standard in der Patientenversorgung bieten kann. Burjeel Medical City, das Flaggschiff der Gruppe, ist das erste ESMO-akkreditierte Zentrum für integrierte Onkologie und Palliativmedizin in den Vereinigten Arabischen Emiraten und führend in der Krebsbehandlung in der Region.Medienkontakt: M. Unnikrishnankrish@burjeelholdings.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2304307/Burjeel_Holdings_Oncology_Conference.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2304306/Burjeel_Holdings_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/burjeel-holdings-oncology-conference-jahrt-sich-zum-zehnten-mal-und-widmet-sich-gerechten-losungen-fur-die-krebsbehandlung-302019508.htmlPressekontakt:+971- 50 427 5895Original-Content von: Burjeel Holdings, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163328/5676278