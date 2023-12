Autos sind ein wichtiger Bestandteil vieler deutscher Haushalte, doch tatsächlich sind sie echte Geldfresser. So viel verliert ein Neuwagen im Schnitt nach einem, drei und fünf Jahren an Wert. Inzwischen kostet der durchschnittliche Neuwagen in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt 42.700 Euro, also rund ein Median-Jahresgehalt in der Bundesrepublik. Doch als wäre das nicht schon hoch genug, so wird auch klar: Autos sind echte Geldfresser, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...