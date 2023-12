Drei Aktien aus drei Branchen und drei Ländern: TUI, Pfizer, Almonty Industries. Gehören sie zu den Top-Performern in 2024? Zumindest gibt es bei allen gute Gründe für einen Turnaround. Bei TUI scheint die Trendwende schon begonnen zu haben. Setzt sie sich auch fort? Almonty Industries steht vor einem einschneidenden Jahr. Mithilfe der deutschen KfW soll 2024 eine riesige Wolfram-Mine in Südkorea in Betrieb gehen. Gelingt dies, werden sich Umsatz und Gewinn in den kommenden Jahren vervielfachen. Die Aktie von Pfizer litt - wie so viele Corona-Gewinner - im laufenden Jahr unter Entzugserscheinungen. Findet der Pharma-Riese 2024 nach dem Zehnjahrestief wieder in die Spur? Jedenfalls lockt die Dividendenrendite von 6 %.

