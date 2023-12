The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2023ISIN NameDE000DD5AZZ4 DZ BANK CLN E.10193DE000DG6CL94 DZ BANK CLN E.9160DE000DG6CMK5 DZ BANK CLN E.9170DE000DG6CME8 DZ BANK CLN E.9165DE000DG6CPN2 DZ BANK CLN E.9242DE000DG6CN43 DZ BANK CLN E.9224DE000DG6CPP7 DZ BANK CLN E.9243DE000DG6CNT4 DZ BANK CLN E.9213DE000DG6CNK3 DZ BANK CLN E.9205DE000DD5ADK3 DZ BANK CLN E.9507DE000DG6CPS1 DZ BANK CLN E.9246DE000DG6CPR3 DZ BANK CLN E.9245DE000DG6CQT7 DZ BANK CLN E.9281DE000DD5AFD3 DZ BANK CLN E.9569DE000DG6CPQ5 DZ BANK CLN E.9244DE000DG6CQW1 DZ BANK CLN E.9284DE000DG6CRQ1 DZ BANK CLN E.9312DE000DG6CR80 DZ BANK CLN E.9330DE000DD5AGY7 DZ BANK CLN E.9622DE000DG6CQ57 DZ BANK CLN E.9293DE000DG6CQ08 DZ BANK CLN E.9288DE000DZ1KHM2 DZ BANK CLN E.8878US10802T2042 FRESH TRACKS THERA.DL-,01DE000DK0BQ23 DEKABANK DGZ IHS.DE000NLB2SC1 NORDLB WEIHNACHTSANL.2017DE000DG6CTB9 DZ BANK CLN E.9367DE000DG6CFK9 DZ BANK CLN E.8966US900123CR91 TURKEY 18/23DE000DG6CF76 DZ BANK CLN E.8988DE000DG6CEE5 DZ BANK CLN E.8927DE000NLB2V21 NORDLB FESTZINSANL.30/18DE000DZ1JY22 DZ BANK CLN E.8547DE000DZ1JYS6 DZ BANK CLN E.8537DE000DZ1JY30 DZ BANK CLN E.8548DE000DG6CGF7 DZ BANK CLN E.8996DE000DG6CGE0 DZ BANK CLN E.8995DE000DZ1JZP9 DZ BANK CLN E.8568DE000DZ1JZX3 DZ BANK CLN E.8576DE000DZ1JZJ2 DZ BANK CLN E.8563DE000DZ1JZR5 DZ BANK CLN E.8570DE000DZ1JZK0 DZ BANK CLN E.8564DE000DZ1KAF1 DZ BANK CLN E.8734DE000DK0EW89 DEKA MTN SERIE 7552DE000DZ1J2U9 DZ BANK CLN E.8675DE000DZ1KAE4 DZ BANK CLN E.8733DE000DZ1J923 DZ BANK CLN E.8721DE000DG6CHX8 DZ BANK CLN E.9046DE000DD5AY81 DZ BANK CLN E.10169DE000DG6CHN9 DZ BANK CLN E.9037DE000DDA0WM9 DZ BANK IS.A1265US655044AH83 NOBLE ENERGY 2024DE000DG6CLF7 DZ BANK CLN E.9132DE000DG6CLD2 DZ BANK CLN E.9130DE000DD5AAJ1 DZ BANK CLN E.9404DE000DG6CLE0 DZ BANK CLN E.9131DE000DG6CLC4 DZ BANK CLN E.9129DE000DG6CLY8 DZ BANK CLN E.9149DE000DG6CLT8 DZ BANK CLN E.9144DE000DG6CLG5 DZ BANK CLN E.9133DE000DG6CL60 DZ BANK CLN E.9157DE000DG6CLH3 DZ BANK CLN E.9134