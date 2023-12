In den letzten Tagen hat das Währungspaar Euro (EUR) zur norwegischen Krone (NOK) dynamisch an Wert verloren und sich direkt in den Bereich einer unteren Trendbegrenzung begeben. Genau hier befindet sich die Schaltmarke für eine größere Weichenstellung für das Paar und zusätzlich einer Topping-Formation aus den letzten Monaten. Als sich bereits im Frühjahr und Hochsommer eine verdächtige Diamantformation bei EUR/NOK angedeutet hatte und diese erfolgreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...