Berlin (ots/PRNewswire) -VARON hat ein neues Produkt mit verbesserten Funktionen für die VP-Serie Hochkonzentrations-Impulsfluss-Portable-Sauerstoffkonzentratoren auf den Markt gebracht.Heute hat VARON den Start seines verbesserten neuen Produkts angekündigt. Basierend auf dem Erfolg der beliebten VP-Serie hat VARON Technologie innoviert, Produkte verbessert und ein fortschrittlicheres neues Produkt VP-2 auf den Markt gebracht, das die neueste Technologie verwendet, um allen Aspekten des neuen Produkts höhere Standards zu setzen.Gegründet im Jahr 2021 ist VARON ein Unternehmen, das Gesundheitsgeräte, einschließlich Sauerstoffkonzentratoren, herstellt und verkauft. Das Unternehmen hat sich auf Atemunterstützungslösungen für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen und solche in der postoperativen Erholungsphase spezialisiert.VARON bietet verschiedene Modelle von Sauerstoffkonzentratoren (https://varoninc.com/collections/products) für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen an. Diese Geräte sind darauf ausgelegt, Sauerstoff aus der Umgebungsluft zu extrahieren und zu konzentrieren, um eine zuverlässige Sauerstofftherapie für Patienten mit niedrigem Sauerstoffgehalt bereitzustellen. Neben Sauerstoffkonzentratoren bietet VARON auch andere Atemunterstützungslösungen an.Derzeit hat das Unternehmen mehrere Lagerhäuser weltweit, hauptsächlich in Amerika und Europa. Sie haben verschiedene Produktlinien und bringen jedes Jahr verbesserte Versionen auf den Markt. Im Jahr 2021 erreichte VARON einen Meilenstein von über 10.000 verkauften Einheiten und steigerte den Umsatz allein in 2022 auf über 600.000 verkaufte Einheiten. Die kontinuierliche Verbesserung macht dieses Unternehmen in der Vergangenheit wettbewerbsfähig und wir glauben, dass es auch in Zukunft weiterhin schnell wachsen wird."Wir sind aufgeregt über die Einführung der neuen VP-Serie", sagte Darren Wang, Gründer und CEO von VARON. "Unsere Philosophie ist es, Kunden hochwertige und erschwingliche Sauerstoffkonzentratoren zur Verfügung zu stellen, und durch die neue VP-Serie werden wir dieses Ziel erreichen.""VP-2 ist fantastisch! Für Menschen wie mich, die seit langem an Lungenerkrankungen leiden, ist es eine lebensrettende Zauberwaffe! Es hat zwei Sauerstoffversorgungsmodi: den freien Atemmodus und den automatischen Sauerstoffversorgungsmodus. Diese Funktion ist sehr praktisch. Ich liebe es.", sagte Douglas, ein Kunde, der VP-2 gekauft hat. Es hat viele Durchbrüche in der Technologie gemacht und ist ein Hochleistungssauerstoffgenerator, der auf dem medizinischen Gebiet gefragt ist.VARON ist ein renommierter und innovativer Hersteller von medizinischen Geräten, der sich der Bereitstellung von Lösungen zur Atemunterstützung für Patienten und Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt widmet. In den letzten zwei Jahren hat VARON mehrmals mit ausländischen medizinischen Einrichtungen zusammengearbeitet und ist eine vertrauenswürdige und kooperative Marke.Über VARONVARON hat ein engagiertes Kundenserviceteam, das bei Fragen oder Problemen bezüglich ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung steht. Das Kundenserviceteam ist über verschiedene Kanäle erreichbar, einschließlich Telefon, Live-Chat und E-Mail.Darüber hinaus bietet VARON umfangreiche Ressourcen auf ihrer Website, einschließlich Produktanleitungen, FAQs und Fehlerbehebungshandbüchern, um Kunden bei der Suche nach Antworten auf häufig gestellte Fragen und Probleme zu unterstützen. Sie bieten auch eine Garantie- und Wartungsprogramm, um sicherzustellen, dass ihre Produkte in optimalem Zustand gehalten werden.Insgesamt ist das Kundenserviceteam von VARON bestrebt, ihren Kunden ausgezeichnete Unterstützung zu bieten und sicherzustellen, dass sie eine positive Erfahrung mit ihren Produkten und Dienstleistungen haben. Während sie expandieren, sind sie sehr an zukünftiger Zusammenarbeit interessiert.Kooperations-E-Mail: official@varoninc.comWhatsapp: +1 2133706080VARON-Website: https://varoninc.com/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/varon-hat-ein-neues-produkt-mit-verbesserten-funktionen-fur-die-vp-serie-hochkonzentration-pulsfluss-portable-sauerstoffkonzentratoren-eingefuhrt-302019093.htmlPressekontakt:Winnie Li,official@monportlaser.comOriginal-Content von: Varon Oxygen Concentrator, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172646/5676293