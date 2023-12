Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz mancher Spekulationen änderte die Bank of Japan nicht die Geldpolitik, so die Analysten der Helaba.2024 werde sie aber wohl gegen den internationalen Trend leicht straffen. Der Japanische Yen dürfte dann aufwerten.Die Bank of Japan (BoJ) habe auf ihrer Sitzung am 19. Dezember weder ihren negativen Leitzins noch die Zinskurvensteuerung aufgehoben und damit manche Erwartungen enttäuscht. Der Yen habe abgewertet. Vor kurzem noch habe Notenbankchef Ueda mit Aussagen über eine schwieriger werdende Geldpolitik Spekulationen über Zinserhöhungen ausgelöst. Schon im Vorfeld des Entscheids seien diese wieder beschwichtigt worden. In Statement und Pressekonferenz seien konkrete Hinweise auf Änderungen der Geldpolitik aus und Spekulationen über ein baldiges Ende der Negativzinsen wurden gedämpft geblieben. Allerdings habe die Notenbank eine geldpolitische Normalisierung in den kommenden Monaten genauso wenig ausgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...